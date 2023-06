ERC tindrà l'alcaldia de Torredembarra el primer i últim any del mandat i el PSC els dos del mig

Junts es queda sense cap tinència després de l'acord de govern amb els socialistes i els republicans

Actualitzada 12/06/2023 a les 19:00

El republicà Eduard Rovira serà proclamat alcalde de Torredembarra (Tarragonès) el pròxim dissabte i ocuparà el càrrec aquest primer any i el darrer del mandat, mentre que Vale Pino del PSC ostentarà l'alcaldia del juny de 2024 al mateix mes de 2026. Així ho contempla l'acord de govern assolit entre les dues formacions i per Junts per governar el municipi els pròxims quatre anys.Les dues forces més votades també es repartiran les cinc tinències d'alcaldia, de manera que la primera sempre recaurà en la formació que en aquell moment no ocupi l'alcaldia. Els tres partits han insistit que el pacte aportarà «estabilitat» a Torredembarra. Rovira també ha destacat que han dissenyat un govern «eficient».El líder dels republicans a Torredembarra ha dit que és un acord «sense fissures» que arriba després de debatre cada agrupació amb els seus militants i simpatitzants. «La millor manera de garantir l'estabilitat és ser generosos», ha assegurat sobre el repartiment de l'alcaldia.Per part dels socialistes, Vale Pino ha qualificat «d'històric» l'acord i també ha lloat la «generositat» dels altres partits. Finalment, Xavier Suárez de Junts, ha defensat una administració «àgil, eficient i eficaç en les gestions» i ha remarcat que formar part del govern els permetrà «demostrar la feina i la vàlua personal».El 28-M, ERC va guanyar les eleccions, però va perdre la majoria absoluta aconseguint sis regidors a tocar del PSC amb cinc edils. Al pacte també s'hi suma Junts que va obtenir dos representants, assolint així la majoria absoluta en l'equip de govern. Així, VOX, PP, CUP i Alternativa per Torredembarra quedaran a l'oposició.Durant la presentació del pacte, també s'ha explicat qui es farà càrrec de cada regidoria. Per part d'ERC, Hisenda, Recursos humans i Promoció econòmica serà per a Eduard Rovira, Esports i Salut Comunitària per a Berta Castells Franco, Residus i Neteja Viària per a Raúl García i Cultura, Biblioteca i Patrimoni per a Maria Gual, Joel Ramírez es farà càrrec de Participació ciutadana, TIC i Comunicació i Marga Rovira assumirà Acció Social i Igualtats.Els socialistes es quedaran amb Serveis, Via Pública i Platges, encapçalada per Vale Pino. Carmen Martín estarà al capdavant de Seguretat i Activitats, Jose García d'Educació, Angie Muñoz de Sostenibilitat i Benestar animal i Javier Perellón d'Urbanisme i Habitatge. Finalment, Junts tindrà Festes i Joventut (Xavier Suárez) i Turisme i Comerç (Jovita Cuevas).