ERC i Junts compartiran l'alcaldia de Montblanc en un govern amb Despertem Poble

El pacte dels tres partits desbanca l'històric alcalde Josep Andreu, guanyador de les eleccions municipals

Actualitzada 13/06/2023 a les 12:45

Objectius dels primers 100 dies

Ampliar el pacte de govern

ERC, Junts per Montblanc -Ara Pacte Local i Despertem Poble han anunciat oficialment aquest dimarts el pacte de govern per als quatre pròxims anys. Els republicans, que encapçalant els primers dos anys de mandat, es repartiran l'alcaldia amb els juntaires.Les formacions han acordat estructurar el govern municipal en sis àrees i crear la Junta de Portaveus. Tot i que encara no han decidit qui ocuparan cada regidoria, Despertem Poble estarà al capdavant de les àrees de cultura i turisme.L'alcaldable Marc Vinya (Junts) ha destacat que la seva intenció és fer un govern «transversal i transparent» que fugi de presidencialismes. «No és un govern per fer fora a ningú, sinó que és per regeneració democràtica», ha dit el republicà Oriol Pallissó.Vinya ha explicat que els tres partits van assolir l'acord divendres passat, després de deixar un temps perquè totes les candidatures poguessin negociar els possibles pactes de govern amb el partit guanyador, Montblanc Progressa, encapçalat per l'actual alcalde Pep Andreu. «Com a segona força vam decidir intentar formar un govern fort per Montblanc i després d'uns dies de treballar per fer un bon acord, vam assolir el pacte», ha expressat Vinya, que serà el batlle en els dos últims anys de mandat. «Volem un govern molt transversal i de proximitat entre els set regidors de l'equip de govern, fugint d'una estructura molt presidencialista», ha asseverat.Els tres partits han acordat repartir-se l'alcaldia entre ERC i Junts mentre que el cap de llista de Despertem Poble!-FIC, Ramon de Domigo, ocuparà la primera alcaldia. També ampliaran a sis les àrees de govern. «Els regidors que no tinguin l'alcaldia seran els presidents de la comissió informativa, volem donar una imatge de treball d'equip, que tothom tingui protagonisme, representació i responsabilitat», ha subratllat Vinya. En concret, han establert les àrees d'Atenció a les Persones, Atenció al Territori, Serveis Municipals, de Governança, de Desenvolupament econòmic i l'àrea de Promoció Cultural i Esportiva.Oriol Pallissó, que serà l'alcalde durant els primers dos anys, ha assegurat que l'entesa ha estat «relativament fàcil» i que la seva voluntat és fer un govern «més obert i més transparent». «Hem fet el pas per responsabilitat, un govern fort, sòlid, i que esperem que en els pròxims quatre anys es noti aquesta transformació que volem desenvolupar a l'Ajuntament, és l'obertura a la ciutadania del consistori, que creiem que ha mancat», ha manifestat. Així mateix, el republicà ha remarcat que l'acord de govern no és per fer «fora a ningú», en referència a Andreu, si no diu per «regeneració democràtica».Per la seva banda, l'alcaldable Ramon de Domingo, del grup independent Despertem Poble!, ha afirmat que el procés de negociació ha estat «molt difícil» pel fet d'haver estat decisius en l'aritmètica municipal. «Estàvem al mig, sempre hem estat oberts a parlar amb tots, però amb ells coincidíem més amb els programes, crec que hem fet un bon pacte», ha valorat Domingo. Tot i que el cartipàs municipal encara no està definit, la formació s'encarregarà de l'àrea de cultura i turisme.Segons Pallissó, els reptes dels primers 100 dies seran millorar la mobilitat en les escoles i treballar per l'habitatge, la participació i la transparència i perquè la ciutadania percebi el canvi en el consistori. El republicà també ha destacat que faran tot el possible perquè el polígon logístic del municipi, Logis Montblanc, es desencalli després del recurs presentat al Tribunal Català de Contractes del Servei Públic. «La segona empresa que licitava per fer els obres va denunciar el tribunal de la competència, està parat i, això es podria allargar uns divuit mesos», ha afegit.A banda, Vinya ha dit que no tanquen la porta a ampliar el pacte de govern amb els socialistes. Tot i que hi han mantingut converses, l'alcaldable ha afirmat que per ara no han trobat punts d'entesa. Amb tot, ha insistit que volen canviar les dinàmiques de funcionament dins del consistori i millorar les relacions entre els tretze regidors que conformen el ple municipal. De fet, ha remarcat que crearan l'òrgan de la Junta de Portaveus, que fins ara era inexistent.«Tenim clar que l'Ajuntament té tretze regidors, independentment de si estan dins o fora del govern, tots han de tenir accés a la informació i poder fer aportacions, perquè nosaltres no concebem el consistori com l'equip de govern i una oposició arraconada», ha reblat. Finalment, Pallissó ha lamentat que l'aritmètica no els hagi permès formar un govern més paritari, ja que només hi haurà quatre dones. Ha assegurat que el consistori «s'empobreix» en termes d'igualtat i ha manifestat que confia que la situació es reverteixi en els pròxims anys.