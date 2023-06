Els ciutadans de Tarragona, l'Ebre i el Penedès reben el missatge del sistema d'alertes

L'alerta es pot rebre entre les 11 i les 13 hores

Actualitzada 13/06/2023 a les 12:11

Enquesta posterior

Aquest dimarts 13 de juny, a partir de les 11:00 hores, Protecció Civil ha enviat una notificació a les persones localitzades a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Penedès per tal de posar a prova el sistema d'alertes de Protecció Civil.El contingut del missatge era el següent:«PROVA D'ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. No truquis al 112, és una PROVA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te».El missatge es pot rebre entre les 11 i les 13 hores d'aquest dimarts, per tant, si encara hi ha algú que no l'ha rebut encara està a temps. S'espera que més tard, es faci una valoració de si ha funcionat correctament la nova prova.Els ciutadans poden contestar una enquesta per tal de poder avaluar el funcionament de la prova i poder alertar l'Estat de possibles problemàtiques que puguin sorgir. Com que l'eina de missatgeria desenvolupada per l'Estat no inclou cap sistema de verificació de la recepció del missatge, la Generalitat ha habilitat aquesta enquesta perquè els ciutadans informin de si han rebut o no el missatge, en quin idioma, de quina companyia són, etcètera.És tracta d'una enquesta anònima que no recull cap dada personal. L'enllaç a l'enquesta és el següent: https://arcg.is/00vu9b0 De moment, fins les 12 hores, s'han realitzat 2.800 enquestesi d'aquestes el 91% hauria rebut l'alerta.