El No Callarem Fest tanca la seva segona edició a l'Espluga amb més de 2.500 espectadors

El festival es va celebrar al Parc del Freginal, a l'Espluga de Francolí

Actualitzada 13/06/2023 a les 19:05

Al llarg de la tarda i fins ben entrada la matinada d'aquest dissabte 10 de juny es va celebrar la segona edició del 'No Callarem Fest' ampliant el nombre d'artistes participants i la proposta en general, amb xerrades, zona infantil i servei de barra. Al llarg de la jornada més de 2.500 persones van passar pel festival en diversos torns horaris.A les sis de la tarda donava el tret de sortida a aquesta segona edició del festival No Callarem. Un inici acompanyat de dues xerrades, Aturem HardRock i Orgull Espluguí, i amb diverses activitats i pinta cares per als infants amb la col·laboració de l'AEiG Estornell.A les 8 de la tarda començaven els concerts i ho feien els guanyadors del concurs de bandes, Ameba Soup, que es va dur a terme l'any 2022 a la piscina de l'Espluga de Francolí. Seguidament, i amb un paisatge idíl·lic com la posta de sol des del Parc del Freginal, el cantautor Cesk Freixas donava pas a les seves lletres combatives i reivindicatives.Al caure el sol va ser el torn d'Al·lèrgiques al Pol·len, una 'girlband' de pop, «una proposta que ja feia temps que necessitava el panorama català», van fer ballar al públic per donar la benvinguda a una nit que duraria fins a les 6 del matí.Els següents van ser el grup de l'Alt Camp i les terres de Lleida, Incendi Punk Rock, un estil totalment contraposat a Al·lèrgiques al Pol·len, però que van fer del No Callarem un festival per a tothom, i tots els tipus de música. Baya Baye, una de les sorpreses musicals del panorama català en molt poc temps, va portar a l'escenari del No Callarem el seu «macarrisme català».Va ser el torn del grup revelació de l'Alt Camp i el Camp de Tarragona, Figa Flawas, que van fer saltar i ballar el Parc del Freginal amb la seva 'batxateta catalana' i els seus hits com Osset de Peluix, Mussegu o Diabla. Finalment i per acabar la nit, PD Peting portaven el seu gran show musical, uns punxadiscos que no deixen indiferents a ningú i que a més, amb ells, el festival va veure sortir el sol.