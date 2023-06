La segona edició del certamen se celebrarà el 14 i 15 de juliol amb el lema 'La mar i el crim'

Actualitzada 13/06/2023 a les 19:40

El festival 'Creixell Crims' torna amb una vintena d'activitats per fomentar la novel·la criminal en català. El certamen, que se celebrarà al municipi de Creixell (Tarragonès) els pròxims 14 i 15 de juliol, també comptarà amb la participació de més d'una quinzena d'autors.Entre ells, destaquen Empar Fernández, Maria Carme Roca, Xavier Gual, Anna Maria Villalonga, Lluís-Anton Baulenas o Sebastià Bennasar. A més, enguany per primera vegada, assistirà un autor internacional. Es tracta de Flavio Soriga. El tema de la segona edició és 'La mar i el crim' i, al voltant d'aquesta idea, s'articularan el conjunt de taules rodones, exposicions i tallers organitzats.Aquest any, l'organització s'ha enfocat en el públic juvenil. Per aquest motiu, s'han creat el Premi de Relats Juvenils Jordi Tiñena i el Premi Trajectòria, que se sumen al guardó Margarida Aritzeta-Vila. «A través d'aquests dos nous premis volem fomentar la lectura i l'escriptura entre el jovent i agrair la dedicació plena a les lletres d'un escriptor molt estimat», ha subratllat la directora de la Biblioteca de Creixell i una de les organitzadores del certamen, Maribel Pérez.Per la seva banda, la directora de 'Creixell Crims', Raquel Gámez-Serrano, ha destacat l'homenatge que es farà als escriptors Maria Antònia Oliver i Agustí Vehí a través de la taula rodona 'Els mars del sud'. El festival arrencarà el 14 de juliol a les onze del matí amb la inauguració de l'exposició de les fotografies 'Negre sobre blanc. Rostres de la novel·la criminal' de Xulio-Ricardo Trigo.