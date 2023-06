Bertschi comença a transportar mercaderies per tren entre el Port de Barcelona i Vila-seca

El servei es prestarà dos cops per setmana i es durà a terme amb trens elèctrics de l'operador ferroviari

La multinacional suïssa Bertschi, especialitzada en logística per a la indústria química, ha engegat un servei setmanal de transport ferroviari de mercaderies entre l'estació del Morrot, al Port de Barcelona, i Vila-seca.Així ho han informat en un comunicat conjunt Bertschi i Renfe Mercaderies en què precisen que el servei serà setmanal amb dues circulacions, una per sentit, i que es durà a terme amb trens elèctrics de l'operador ferroviari, que usen energia de tracció procedent de fonts renovables.A més, el grup suís, que ofereix aquest servei als seus clients, amb què pot transportar entre 25 i 30 contenidors per trajecte, preveu augmentar les freqüències a dos setmanals a partir de l'agost.La mercaderia que arribi a l'estació del Morrot, al Port de Barcelona, es podrà emportar (o arribar des) més enllà d'aquest punt mitjançant altres empreses logístiques especialitzades com Kombiverkehr o Hupac.Tot i això, per a això serà necessari canviar de combois i fer servir trens de Renfe adaptats a l'amplada de via internacional (de 1.435 mil·límetres), ja que entre Vila-seca i el Port de Barcelona se circula encara amb ample de via ibèric (de 1.668 mil·límetres).Un dels principals clients de Bertschi és Covestro, a les instal·lacions del qual la multinacional suïssa compta amb una terminal pròpia des del 2013.Ara Bertschi preveu servir-se del hub ferroviari de Covestro, operatiu des del 2017 però que fins ara només feia servir la multinacional química.