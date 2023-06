A presó un detingut per cometre sis robatoris amb intimidació a l'Alt Camp i la Conca de Barberà

En total, va robar 1.655 euros a diferents establiments comercials de Valls, Montblanc, Vilaverd i Vimbodí

Actualitzada 13/06/2023 a les 18:17

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Montblanc van detenir diumenge passat un home de 58 anys, com a presumpte autor de sis robatoris amb intimidació en establiments comercials de l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Els sis robatoris els va cometre entre el 19 de maig i el 10 de juny d'enguany.L'home entrava als establiments comercials i mitjançant l'exhibició d'un ganivet o unes tisores intimidava els treballadors i els obligava a que li donessin els diners que hi havia a la caixa enregistradora. En total, va robar 1.655 euros a diferents establiments comercials de Valls, Montblanc, Vilaverd i Vimbodí.Tots els robatoris eren comesos en poc temps i el lladre fugia ràpidament un cop obtenia els diners. La Unitat d'Investigació de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Valls va fer-se càrrec del cas i després de diverses gestions van poder identificar l'autor dels fets i emetre una ordre de detenció contra aquesta persona.Diumenge passat, agents de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Montblanc estaven realitzant un control de pas a la carretera N-240 amb l'objectiu de prevenir la comissió de delictes. Durant aquest control, els mossos van veure com el conductor d'un vehicle, en detectar la presència policial, fugia del lloc.Ràpidament, els agents van donar avís a altres unitats per coordinar-se i localitzar el vehicle escàpol el qual va arribar a entrar a Montblanc on va circular a gran velocitat i de manera temerària. En la seva conducció, l'home va envestir fins i tot els vehicles policials.El conductor escàpol va aconseguir abandonar el vehicle i fugir a peu fins que les patrulles van poder localitzar-lo i detenir-lo al carrer Irene Làscaris del municipi. Els mossos el van detenir pels sis robatoris amb intimidació que la Unitat d'Investigació havia pogut acreditar i, a més, per conducció temerària, resistència, desobediència als agents de l'autoritat i per danys. El detingut ha passat avui a disposició del jutjat d'instrucció de Valls i l'autoritat judicial ha decretat el seu ingrés a presó.