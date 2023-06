Roda de Berà acull el reconeixement al director Ventura Pons en el marc de la 15a edició del festival FIC-CAT

L'estrena europea del film Beach House marca la inauguració del certamen, que s'allargarà fins dissabte vinent

11/06/2023 a les 10:21

El Festival Internacional de Cinema en Català, el FIC-CAT, ha aixecat el teló de la seva quinzena edició a Roda de Berà homenatjant el prolífic director Ventura Pons. El cineasta, visiblement emocionat, va recollir ahir al vespre el reconeixement de la mà del fill de l'actriu, a qui va dedicar un discurs ple de nostàlgia i defensa del català a la pantalla gran. L'estrena europea de Beach House va marcar la jornada inaugural en un Teatre Casino Municipal ple de gom a gom. Es tracta d'un thriller que explica la història de tres joves que van a Magaluf de vacances però acaben vivint-hi un malson.En aquesta edició, els codirectors del festival posen el focus en les sales de cinema com l'espai idoni per veure les pel·lícules i aposten per acostar el cinema en català al públic més jove. Com a novetat, enguany es podrà veure la preestrena de la sèrie de TV3 La mirada de la Fiona, que tracta sobre la salut mental.Al llarg d'una setmana, es projectaran 57 films de la secció oficial, que se sumaran a quatre títols fora de competició i una desena de curtmetratges del Concurs Jove 48 h. Segons l'organització, enguany s'ha registrat una davallada en les obres inscrites que respon a les últimes conseqüències de la pandèmia del coronavirus, especialment entre la secció que involucra als centres educatius i videoclips. En canvi, el nombre de curtmetratges ha augmentat lleugerament respecte a la passada edició. En total, fins al 17 de juny es podrà gaudir d'una setantena d'obres de diferents gèneres, una xifra total similar a anteriors edicions.