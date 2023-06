PSC i ERC revaliden l'acord de govern a la Selva del Camp

Els socialistes tindran l'alcaldia els primers anys i els republicans el darrer any i mig

El PSC i ERC han revalidat el pacte per governar l'Ajuntament de la Selva del Camp (Baix Camp) els pròxims quatre anys. D'aquesta manera, les dues formacions revaliden l'acord dels darrers dos últims mandats. Segons ha pogut saber l'ACN, el socialista Josep Masdeu serà proclamat alcalde del municipi aquest dissabte i ostentarà el càrrec fins al 2026, de manera que el darrer any i mig l'alcaldia serà pel republicà Enric Roberto. D'aquesta manera, la població tindrà un govern en majoria absoluta (5 regidors del PSC i 2 d'ERC). Els dos partits estan acabant de perfilar l'acord. Hisenda, Urbanisme o Recursos Humans estarà en mans del PSC, mentre que ERC es farà càrrec d'Obres públiques, Cultura, Formació o Joventut.El 28-M els socialistes van obtenir un regidor més respecte al 2019, mentre que els independentistes en van perdre un. Junts per la Selva es va quedar amb 4 regidors, igual que l'anterior mandat, i la CUP va mantenir els 2 edils. Els anticapitalistes han denunciat a través d'un comunicat que tot i les converses per formar un tripartit entre Junts, ERC i la CUP, els republicans van aixecar-se de la taula de negociació.