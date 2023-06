Petit incendi forestal a Ulldemolins

El cos de Bombers hi havia destinat 9 dotacions pero se'n han acabat retirant la majoria

Actualitzada 11/06/2023 a les 17:34

Aquest matí de diumenge s'ha produït un petit incendi en una zona forestal del terme d'Ulldemolins (Priorat) a causa d'un llamp. L'incident ha afectat poc més de 10 metres quadrats i ha cremat una petita massa forestal al voltant d'un arbre.L'avís d'incendi s'ha donat a les 13.37 h. i el cos dels Bombers de la Generalitat de Catalunya hi han destinat inicialment fins a 9 dotacions, entre les quals hi havia un helicòpter MAER. En arribar a la zona, ja estava molt molla per les precipitacions i humitat que s'ha registrat arreu del territori tarragoní durant aquest matí, i s'han retirat la majoria d'efectius. L'helicòpter no hi ha pogut volar a causa de la tempesta elèctrica, i finalment s'ha treballat amb eines manuals.Una hora després de l'avís, prop de les 15 h. s'ha donat el petit incendi per controlat, que només ha afectat un petit radi forestal d'un arbre.