Nous detalls sobre l'atracció 'Uncharted' de PortAventura World a cinc dies per la seva inauguració

Uncharted: l'enigma de Penitence, la nova atracció de Portaventura World ja està llesta per la seva inauguració el proper 17 de juny. Tot i això, divendres la premsa serà la privilegiada de gaudir en primícia de la nova atracció multidimensional del Far West.Les obres de la nova dark ride ja estan pràcticament enllestides. La façana amb el natiu americà, batejat com bolt the rock, ja està acabada. Els operaris s'han encarregat de pintar els últims trams de roca que conformen el nou skyline del parc de la Costa Daurada, a més d'haver incorporat diferents tipus de vegetació a l'exterior. La zona de les cues externes també estan enllestides per rebre els primers aventurers.A la descripció sobre la història de la nova muntanya russa de PortAventura, aquesta tractarà sobre la cerca d'un tresor maia amagat a les terres del Far West, concretament a les terres de Penitence.Des de l'exterior de l'atracció, ja es poden observar els cartells d'entrada i sortida de la dark ride. Com a la majoria d'atraccions de PortAventura, a la sortida hi haurà la botiga de detalls d'Uncharted: l'enigma de Penitence.La novetat d'aquesta temporada 2023-2024 comptarà amb la primera caiguda lateral d'Europa, aquesta serà un element molt únic i especial en tot el continent. Es preveu que els vagons es puguin moure en totes les direccions, fins i tot, simular una caiguda lateral.Ja queda menys perquè els visitants puguin gaudir de l'experiència immersiva d'Uncharted. La nova dark ride estarà preparada per rebre a persones amb diversitat funcional. De fet, hi haurà una sala perquè les persones que no puguin pujar, ja sigui per un impediment de mobilitat o el que sigui, també puguin gaudir de l'experiència.En total prop de 700 metres d'un vibrant recorregut per una exclusiva muntanya russa dark ride de més de 12 metres d'altura en un espai immersiu únic – de 4.800 metres quadrats i 16 metres d'altura. L'atracció compta amb una inversió de 25 milions d'euros.