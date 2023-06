Neix l'associació Amics de Jujol per impulsar la projecció de l'arquitecte modernista tarragoní

Una de les primeres tasques de l'associació serà la promoció del documental L'església de Vistabella, que s'estrenarà el mes que ve a la Secuita (Tarragonès)

Actualitzada 11/06/2023 a les 12:08

Un grup d'admiradors de l'arquitecte modernista tarragoní Josep Maria Jujol han constituït l'associació Amics de Jujol amb l'objectiu d'impulsar la projecció pública de la seva obra i la seva faceta humana i artística. Josep Maria Jujol (junior), primogènit de l'arquitecte, serà el president honorífic de l'associació, mentre que José Antonio Gallego Soto ocuparà el càrrec de president i Luis Campo Vidal, el de vicepresident. Amics de Jujol tindrà la seu a Can Camprubí, una casa projectada per l'arquitecte tarragoní situada a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).L'associació d'amics de Josep Maria Jujol ha expressat el propòsit de treballar per «fomentar la divulgació, la conservació, l'estudi de les seves obres i de l'època en què es van construir». «Abans actuàvem d'una manera individual i espontània, ia partir d'ara treballarem de manera coordinada, en equip i amb una estratègia comuna. Estem segurs que aconseguirem molt bons resultats», conclouen des de l'entitat. Una de les primeres tasques de l'associació serà la promoció del documental L'església de Vistabella, que s'estrenarà el proper mes de juliol en aquest temple situat a la Secuita (Tarragonès), amb motiu del primer centenari del seu consagració. A partir del setembre, l'entitat treballarà en la difusió del documental als centres educatius de Tarragona.Josep Maria Jujol i Gibert (Tarragona, 1879 – Barcelona, 1949) va ser un arquitecte modernista, estret col·laborador d'Antoni Gaudí, que va participar en el disseny de nombrosos elements decoratius de la Casa Batlló, la Casa Milà o el Park Guëll. Amb una obra de caràcter personal marcat, entre els seus edificis més destacats figuren, a més de l'església de Vistabella, la Torre de la Creu i Can Negre, a Sant Joan Despí (Baix Llobregat), la Casa Planells de Barcelona, el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat, a Montferri (Alt Camp) o al Teatre Metropol de Tarragona.