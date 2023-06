La Selva del Camp lliura els premis del 50è Concurs Literari

El periodista Xavier Graset va rebre el premi del Memorial Gabriel Xammar

El Castell del Paborde de la Selva del Camp va acollir el passat diumenge el lliurament dels premis del 50è Concurs Literari. Entre els premis que s'han lliurat hi ha el Memorial Gabriel Xammar, que cada any premia aquelles persones que han desenvolupat una tasca destacada de difusió i promoció de la llengua, la cultura, i la nació catalanes i que enguany ha estat atorgat al periodista Xavier Graset.A banda d'aquest premi, s'han lliurat els guardons dels premis de literatura infantil i juvenil, a més dels de narrativa, Premi Joan Puig i Ferreter, i el de poesia, Premi Ventura Gassol, que enguany han estat dotats de forma extraordinària amb 1.000 euros cadascun. Josep Fàbrega i Selva Calders van guanyar el premi Ventura Gassol per Indestriables, mentre que Elisabet Jané Goset va obtenir el guardó Joan Puig i Ferreter per Fabulacions.El 50è Premi Aureli Capmany va ser per a Anna Mas Roig (primer premi) i per Pau Femenia (segon premi) a la categoria de Primària. Pel que fa als alumnes d'ESO, Batxillerat i cicles, el primer premi va ser per Joana Pérez Salvat; i el segon es va atorgar ex-aequo a Aina Civit Soler i Roser Vallvé Cid.En acabar l'acte, el Grup de teatre Moixera de La Defensa Agrària va representar La dama enamorada, una de les obres més destacades de l'autor selvatà Joan Puig i Ferreter.