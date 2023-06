La PDE reuneix un centenar de piragüistes per exigir la reversió del minitransvasament i aturar el projecte de Hard Rock

L'entitat veu el complex lúdic com una «amenaça directa» per al consum de recursos hídrics del riu Ebre

11/06/2023 a les 17:13

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha reunit aquest diumenge un centenar de piragüistes per exigir la reversió del minitranvasament al Camp de Tarragona de forma «progressiva», a més de la paralització del projecte del Hard Rock. Tot i no tenir constància que s'abastaria de la concessió del Consorci d'Aigües de Tarragona, l'entitat desconfia d'on provindrien els recursos hídrics per al complex. Segons el portaveu de la PDE, Joan Antoni Panisello, la proposta representa «una amenaça directa» per al riu. Els activistes han sumat el suport de la plataforma Aturem Hard Rock, que s'ha unit a l'acció reivindicativa que ha acabat a Tortosa, on s'ha desplegat una pancarta per demanar més cabal hidrològic i mesures de protecció per al Delta.En l'escenari actual de sequera, la PDE ha insistit en la necessitat d'apostar en mesures de protecció al riu un cop es recuperin els embassaments, alhora que ha demanat «regularitzar» els usos de l'aigua tant per a la indústria com per als complexos urbanístics. En aquesta línia, l'entitat s'oposa frontalment al projecte del Hard Rock, el qual consideren una «amenaça directa» per al conjunt de recursos hídrics del territori.



Suport de la plataforma Aturem Hard Rock

L'organització ha avançat una setmana l'acció reivindicativa a Xerta, amb la voluntat de no contraprogramar la manifestació convocada per la plataforma Aturem Hard Rock diumenge vinent a Tarragona. La mobilització es farà pocs dies abans de la pròxima Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona, prevista pel 21 de juny, on s'hauria d'aprovar el Pla Director Urbanístic. Aquest diumenge, una representació de l'entitat s'ha sumat a la piraguada per «buscar confluències de lluites de diferents parts del territori».

Segons el portaveu de la plataforma, Eloi Redón, el complex lúdic comportaria «un consum d'aigua molt elevat per un territori, el Camp de Tarragona, que no té recursos hídrics, ja que tot el consum ve pràcticament del minitransvasament». En aquesta línia, ha coincidit en demanar-ne la reversió. Redón també ha qüestionat la política dels ajuntaments de Salou i Vila-seca a l'hora d'aplicar restriccions a les dutxes de les seves platges alhora que defensen el projecte de Hard Rock.