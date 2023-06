La fira Sabor Salou rep un guardó especial en els Premis Acadèmia de Gastronomia de Tarragona

La fira va ser concebuda per donar a conèixer l'oferta de restauració i els productes gastronòmics de qualitat del territori

La fira gastronòmica Sabor Salou ha rebut el premi especial Anton Pont i Amenós a la Millor Iniciativa Gastronòmica Sabor Salou, en el marc de la VIII edició dels Premis Acadèmia de Gastronomia de Tarragona, que es van lliurar al Castell de Vilafortuny. La fira, que se celebra anualment al Passeig Jaume I, va ser concebuda per donar a conèixer l'oferta de restauració del municipi i els productes gastronòmics de qualitat del territori.L'alcalde en funcions del municipi, Pere Granados ha agraït el guardó i ha destacat la bona trajectòria de la gastronomia salouenca, de la mà de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Salou (AEH). Així mateix, posa en valor l'èxit i popularitat de Sabor Salou, «un referent gastronòmic i turístic a la Costa Daurada», així com la completa i variada agenda anual, «un bon producte que contribueix a la desestacionalització».D'altra banda, l'Acadèmia de Gastronomia de Tarragona, presidida per, es va fundar l'any 2004 com a associació cultural i gastronòmica, amb l'objectiu de potenciar la gastronomia de les comarques de Tarragona; promoure la recerca, el coneixement, la promoció i la difusió de la cultura gastronòmica, la cuina i la restauració a tot el territori tarragoní, amb especial incidència en l'agricultura sostenible, els aliments de temporada, la pesca i la caça responsable, la criança de bestiar en llibertat, els vins, la defensa i la recuperació dels productes autòctons, els aliments artesanals i el coneixement de la tradició.