La Cloenda del FIC-CAT 2023 es podrà veure en directe per La Xarxa+

La Gala se celebrarà el proper 17 de juny al Teatre del Casino Municipal de Roda de Berà

Actualitzada 12/06/2023 a les 16:09

El Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Berà posarà el punt final a la seva 15a edició amb la Gala de Cloenda, que enguany es podrà seguir en directe a través de La Xarxa+, la plataforma en línia gratuïta impulsada per la Xarxa Audiovisual Local. A partir de les 22.30h, es podrà recuperar en diferit per diverses televisions que pertanyen a La Xarxa de Televisions Locals. L'entrada a la Gala de Cloenda és gratuïta, però caldrà invitació per accedir-hi.El dissabte 17 de juny, a partir de les 19h, el mag i humorista Roberto Vara serà el responsable de conduir l'acte, que se celebrarà al Teatre del Casino Municipal de Roda de Berà.Durant la cloenda tindrà lloc el lliurament de premis i trofeus als guanyadors i guanyadores de les diferents modalitats del FIC-CAT 2023. A més a més, també hi haurà el Premi Públic online, que se l'endurà l'obra amb més visionats en línia a través de TV3 a la carta.La Festa del Cinema en Català finalitzarà amb el concert del rodenc Hugo Marlo i molta més música i entreteniment a la zona FoodTrucks, a partir de les 23h.