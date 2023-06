L'Ajuntament de Salou demana a Vil·la Enriqueta el cost de les obres de restitució de la legalitat urbanística

Atès que les obres no van ser assumides per Turispatrimonial SL, l'Ajuntament, subsidiàriament, va haver de reparar aquest indret

11/06/2023 a les 13:06

Per via de liquidació subsidiària, l'Ajuntament de Salou ha repercutit al titular de l'edifici de Vil·la Enriqueta, la societat TURISPATRIMONIAL SL, l'import total del cost que ha hagut d'assumir l'Ajuntament, uns 644.000 euros, amb les obres de restitució de la legalitat urbanística que va incomplir la societat, amb l'execucio del projecte d'obres per a l'habilitació del restaurant Villa Alexander.Atès que les dites obres de reparació urbanística no van ser assumides per Turispatrimonial SL, responsable de la infracció, l'Ajuntament, subsidiàriament, va haver de reparar aquesta legalitat. Segons l'alcalde de Salou, Pere Granados, «una vegada finalitzades les obres aquest mes de juny de 2023, es requereix que la propietat ha d'assumir la seva responsabilitat de la irregularitat, i, per tant, la seva obligació a satisfer el cost de les obres».Tot això, per donar compliment a les sentències judicials dictades a causa de les obres realitzades a l'esmentat xalet per la societat TURISPATRIMONIAL SL, que van infringir la normativa urbanística del catàleg de béns protegits municipals: Sentències judicials num 183/2013 de 7 de maig de 2013, del Jutjat Contenciós Administratiu num 1 de Tarragona; i la núm. 197 del 23 de març del 2016, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.