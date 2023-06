Es van localitzar 10.112 plantes repartides en onze zones de cultiu a les Muntanyes de Prades

11/06/2023 a les 11:43

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de les comissaries de Cambrils, Reus i Falset van desmantellar dijous passat un cultiu de marihuana en una zona boscosa de les Muntanyes de Prades, entre les comarques del Priorat i el Baix Camp. Els agents van detenir tres homes, dos de 25 anys i un altre de 28 anys, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. L'operatiu policial es va efectuar a primera hora del matí després de confirmar l'existència d'una possible plantació de marihuana repartida en onze bancals. La plantació ocupava més d'un quilòmetre d'una zona boscosa de difícil accés.Tot i les dificultats orogràfiques del terreny, els agents van arribar fins a les parcel·les on hi van localitzar 10.112 plantes de marihuana d'un metre d'alçada. També hi havia un sistema de regadiu format per unes canonades de plàstic procedents de diverses basses d'aigua ubicades en un barranc superior. Els mossos van localitzar quatre bancals més preparats per a noves plantacions, diverses garrafes amb benzina i un generador elèctric per bombejar l'aigua a tots les parcel·les on es cultivava la marihuana.A pocs metres de distància, els agents van observar un campament amb diverses tendes. Allà van sorprendre i detenir els tres homes que s'encarregaven de la vigilància i conreu. En el lloc on pernoctaven s'hi va trobar aliments i begudes, motxilles, roba i diversos productes fitosanitaris per a la protecció i el creixement dels cultius.Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus ahir dissabte i l'autoritat judicial va decretar el seu ingrés a presó.