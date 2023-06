El món casteller torna a les places en una nova temporada amb aspiracions que no troben sostre

La recuperació de les colles després de la pandèmia va ser més ràpida del previst, amb objectius per sobre dels fixats

11/06/2023 a les 10:37

La tradicional jornada de Sant Joan a Valls marca cada any l'inici formal de la temporada castellera, malgrat que fa anys que les construccions es filtren a les places tot l'any. Una represa que vol consolidar la recuperació iniciada l'any passat, més ràpida de l'esperada, i que va veure plantar fins i tot un castell inèdit, el primer pilar de 9 de la història, de la mà dels Castellers de Vilafranca. Entre els reptes del curs hi ha el d'incrementar l'assistència als assajos entre les 103 colles actuals i anar diversificant l'elenc de construccions, en un món casteller amb unes aspiracions a la faixa que semblen que no tenen sostre.El cap de colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, Manel Urbano, ha afirmat que un dels reptes principals d'aquesta temporada és millorar l'ambient intern de l'agrupació per crear massa social i bon ambient. Pel que fa a les construccions, ha assegurat que volen millorar els resultats de l'any passat i que tenen en cartera tots els castells fets fins ara. «La Vella històricament sempre s'ha caracteritzat per intentar tenir el ventall més gran de castells possibles i aquest serà el nostre objectiu dins de la normalitat o el que ens portin els assajos», ha dit. En aquest sentit, recorden que encara no han fet ni el 3 de 9 i, ara com ara, se'ls fa difícil pensar en castells superiors, malgrat que no són «massa lluny».



El repte de la Jove de Tarragona: sovintejar castells de 9 amb solvència



El cap de colla de la Jove de Tarragona, Adrià Calvet, ha defensat que tenen com a objectiu aconseguir el «màxim nombre» de castells de vuit i obrir la gamma fins al juny. Enguany, a més, s'han proposat avançar terminis i estructures, així com fer «rodar» el nombre més gran de gent. «Quan comenci l'estiu hem d'obtenir els castells de la gamma bàsica de nou, el 3 de 9 i el 4 de 9, sovintejar-los amb solvència, com vam fer l'any passat», ha afirmat Calvet.

Així, diu, podran afrontar les diades de l'agost i del setembre, on han de «brillar», amb castells de gamma extra. «L'any passat, vam aconseguir carregar un 2 de 9 i va ser una manera molt bonica d'acabar la temporada, vam deixar feina pendent amb el 9 de 8, un castell que hi tenim una relació especial, però sobretot, destacaria el 5 de 9 amb folre, una estructura molt nostra, que seria ideal recuperar-lo i tornar-lo a aconseguir aquest 2023», ha afegit el cap de colla dels de la camisa lila.



En el cas dels Xiquets de Reus, el seu cap de colla, Oriol Ciurana, ha asseverat que els reptes són recuperar el nivell d'abans de la pandèmia i aixecar construccions de 9. «De moment, la temporada està anant molt bé, tenim afluència de gent i estan molt il·lusionats, fins i tot els tempos s'estan avançant una mica més dels que teníem previst», ha destacat el ganxet. «Volem una temporada amb un Mercadal amb castells de nou i continuar treballant i picant pedra per posicionar-nos dins de les millors colles del panorama casteller, com havia estat històricament i com ha de tornar a ser en un futur», ha expressat Ciurana.