Cambrils inaugura una escultura de l'artista David Callau a la plaça Aragó

L'acte es portarà a terme demà a les 21 hores i comptarà amb l'actuació del guitarrista José el Petate i les ballarines de l'Estudi Giselle

Actualitzada 12/06/2023 a les 17:46

L'escultura de l'artista David Callau dedicada a la posidònia s'inaugurarà demà dimarts 13 de juny a les 21 hores a la plaça Aragó de Cambrils. L'acte, conduït per la periodista Ariadna Escoda, s'iniciarà amb l'actuació del guitarrista José el Petate, acompanyat d'una violinista.A continuació, l'alcalde, Oliver Klein, i l'artista David Callau dirigiran unes paraules a les persones assistents i destaparan l'escultura, de tres metres d'alçada, elaborada amb acer inoxidable, platina i ceràmica, i il·luminada per projectors que intensificaran els seus colors.Tot seguit, les ballarines de l'Estudi de Dansa Giselle oferiran una coreografia al ritme de la cançó «Mediterráneo» de Joan Manuel Serrat. Finalment, l'associació gastronòmica Cambrils Societas Coqvinaria servirà rom cremat a les persones assistents, mentre el guitarrista José el Petate continua la seva actuació.La nova escultura, inspirada en la posidònia, vol posar en valor la riquesa dels ecosistemes marins i, alhora, convertir-se en un pol d'atracció per potenciar la imatge del nou eix comercial que s'ha generat amb la recent transformació de la Rambla Jaume I i els carrers adjacents. David Callau és un artista cambrilenc amb un extens currículum i projecció internacional. Va realitzar els seus estudis de pintura a l'Escola d'Art de Tarragona i els estudis de Belles Arts a l'Escola Massana de Barcelona.Entre els treballs dels darrers anys, destaquen les pintures i l'exposició a Bangkok (Tailàndia), les obres i col·laboració amb el gran teatre Bolshoi per a decorats i exposició de pintures de dansa, la segona obra escultòrica pública a Vitòria Gasteiz, la realització del procés creatiu per a l'espectacle visual musical «La creación» a Cadis, l'exposició «Mar a Mar» a Hamburg i Munich i l'obra «D-Neu» a Saint Moritz (Suïssa), i les obres de l'exposició itinerant «L'art de la posidònia» organitzada aquest 2023 pels Ajuntaments de Cambrils, Eivissa i Dénia.Cal recordar que David Callau també és l'autor de l'emblemàtica escultura «En el pla de les Serenes», ubicada a les Escales Reials, inaugurada el 2011 per commemorar el centenari del fort temporal que va afectar les costes catalanes i valencianes. El grup escultòric és un homenatge als mariners de Cambrils i altres poblacions que van perdre la vida aquells dies tràgics.