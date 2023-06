Nou Moviment Ciutadà (NMC) crítica l'actual situació política de Cambrils

Antonio Martínez, president de la formació, afirma que «ERC, Junts i PSC estan destrossant la democràcia» al municipi

Així de contundent s'ha manifestat Antonio Martínez, president del NMC, a l'hora de valorar l'actual situació política que viu Cambrils i que ha qualificat de «mercadeig inadmissible de càrrecs i cadires». Per Martínez, «els partits grans ignoren als votants: només busquen càrrecs i cadires, doncs això els hi permet mantenir, gràcies a les subvencions públiques que reben, les seves grans estructures farcides de càrrecs de confiança que paguen dels pressupostos públics, és a dir, que paguem entre totes i tots». Pel president del NMC, queda clar que «és així si ens fixem en que els acords mai responen a criteris ideològics o programàtics, sinó a quotes de poder per controlar els ens supramunicipals, com és el cas dels consells comarcals i les diputacions».Martínez ha afegit que «a Cambrils, els votants han castigat als partits grans, doncs tots han perdut molts i molts vots en relació a les municipals del 2019. Davant aquesta realitat, en comptes de reconèixer que han fracassat, han optat per configurar una aliança d'interessos entre perdedors en la que Cambrils és el que menys els hi importa. La seva ambició i els seus ulls només estan posats en els càrrecs, per cert molt ben pagats, que poden tenir a la Diputació, com ha succeït amb ERC que ha gaudit els darrers dos anys d'una vicepresidència, o al Consell Comarcal».Per Martínez «només l'NMC es preocupa per la transparència i la legalitat de les votacions i, per això, hem impugnat els resultats d'unes meses en les que s'hi han detectat irregularitats importants» i ha afegit que «si els partits grans en comptes de preocupar-se a tancar un pacte molt negatiu per Cambrils es preocupessin per la transparència i qualitat democràtica, s'haurien sumat a la impugnació de les taules que tenen irregularitats. Està clar que callen perquè els hi convé, doncs només aspiren a ocupar cadires, sigui com sigui», ha conclòs.