La Jornada pel Càncer Infantil a PortAventura Park reuneix a 1.200 persones

L'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), l'Associació Contra el Càncer a Tarragona i la Lliga Contra el Càncer a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre i han celebrat avui dissabte la primera edició de la Jornada pel Càncer Infantil a PortAventura Park.



Enguany, unes 1.200 persones han comprat l'entrada a un preu reduït de 25 euros. Hi han participat amb il·lusió d'aquesta festa solidària on la música i l'alegria han estat els protagonistes. Les batucades Reus Samba i Engrescat, la Mulassa de la Unió d'Anelles de la Flama de Valls i el grup d'animació Xarop de Canya, han acompanyat a les famílies des de l'entrada del parc temàtic fins a la plaça de l'àrea de la China, escenari central de la festa, i on s'han ofert diferents activitats i jocs musicals amenitzats amb la música d'un DJ. En aquesta plaça s'han ubicat taules informatives on les persones assistents han pogut conèixer més la tasca que realitzen les tres entitats del territori.Per part de la Fundació PortAventura hi han assistit el president, Ramón Marsal, i el gerent Sergi Padilla; de l'Associació Contra el Càncer a Tarragona, el president Fede Adán i el vicepresident Jordi Sierra; de l'AFANOC, la seva vicepresidenta, Montse Florensa, i el delegat de l'AFANOC a Tarragona, Miguel Javaloy; de la Lliga Contra el Càncer a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre la seva vicepresidenta Lidia Pascual Gómez. Gràcies al suport de la Fundació PortAventura i a la solidaritat de les persones assistents a la primera edició de la Jornada pel Càncer Infantil, s'ha fet possible assolir l'objectiu principal de la jornada: visibilitzar el càncer infantil i destinar els beneficis de la recaptació a mantenir i millorar la qualitat dels serveis que ofereixen les tres entitats a infants i joves en tractament oncològic i a les seves famílies i contribuir a la recerca oncològica infantil.