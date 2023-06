Ha deixat 12 cotxes calcinats i 18 persones han hagut de ser evacuades

10/06/2023 a les 12:42

Aquesta passada matinada els Bombers de la Generalitat de Catalunya han apagat un incendi a un aparcament subterrani d'una finca de Valls (Alt Camp), que ha deixat 12 cotxes calcinats i ha provocat l'evacuació de fins a 18 persones.L'avís al cos de Bombers s'ha donat a les 02.04 h. d'aquesta nit a un pàrquing subterrani situat als baixos d'un edifici del carrer Anselm Clavé de Valls. Els Bombers hi han destinat fins a 11 dotacions, sis persones han hagut de confinar-se a casa seva, i altres 18 han estat evacuades pels Bombers de la Generalitat mentre duraven les tasques d'extinció.No s'ha hagut de lamentar cap ferit, tot i que una dotzena de cotxes han estat calcinats per les flames. Cap a les quatre de la matinada, el foc s'ha donat per extingit i, després que els experts haguessin descartat danys estructurals, els veïns han pogut tornar a les seves llars.