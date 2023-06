Desarticulada a Constantí una plantació interior de marihuana amb prop de 4.000 plantes

Els Mossos detenen tres homes que estaven tancats a la nau des del març

10/06/2023 a les 10:59

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous a Constantí tres homes, un de 20 anys i dos de 24, acusats de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. La policia va desmantellar una plantació interior amb 3.900 plantes de marihuana, que estaven en una nau de més de 2.000 metres quadrats a un polígon del municipi. Segons han informat els Mossos en un comunicat, la plantació comptava amb un sofisticat sistema de gestió d'olors per evitar ser identificats.La investigació es va iniciar al febrer i, durant aquests mesos, els agents van confirmar els cuidadors vivien a l'interior de la nau i no en sortien durant mesos per no aixecar sospites. De fet, els tres arrestats portaven tancats a la nau des del març. Els investigadors van fer una entrada i escorcoll a la nau a primera hora del matí d'aquest dijous. Durant aquesta entrada es van detenir els tres homes, que feien funcions de jardiners i cuidadors de la plantació.

En la nau, els agents van intervenir 3.900 plantes de marihuana en avançat estat de creixement i amb abundant floració. També van comprovar que les instal·lacions comptaven amb una quinzena de compressors d'aire condicionat, 138 focus amb les respectives làmpades, transformadors, una trentena de ventiladors i una gran quantitat de filtres d'aire.

Pel que fa al delicte de defraudació de fluid elèctric, els Mossos expliquen que els traficants havien excavat un túnel i utilitzat una riera per amagar, al llarg de 80 metres, la connexió fraudulenta a l'escomesa general. Els agents calculen que la inversió de la infraestructura d'aquesta plantació interior de marihuana és de més de 200.000 euros.

Els tres detinguts han passat aquest dissabte al matí a disposició judicial. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.