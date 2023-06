Espectacular incendi d'un vehicle a Montbrió del Camp

L'incendi ha afectat completament el turisme i ha obligat a tallar la carretera T-310 en els dos sentits de la marxa

Actualitzada 09/06/2023 a les 20:23

Treballem en l'incendi d'un vehicle a la carretera T-310, a Montbrió del Camp (avís 17.44h). El vehicle ha topat al sortir de la via i s'ha incendiat. A la nostra arribada no hi havia cap persona a l'interior i hem extingit el foc. Hem activat 3 #bomberscat pic.twitter.com/RqfHZgtoTR — Bombers (@bomberscat) June 9, 2023

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest divendres a la tarda en l'incendi d'un vehicle a la carretera T-310, a l'alçada de Montbrió del Camp (Baix Camp). Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 17.44 hores i s'han desplaçat amb tres dotacions.El foc s'ha originat perquè el vehicle ha topat al sortir-se de la via i s'ha incendiat, fet que ha provocat una espectacular columna de fum. Així doncs, l'incendi ha afectat completament el turisme i ha obligat a tallar la carretera T-310 en els dos sentits de la marxa.D'altra banda, a l'arribada dels Bombers no hi havia cap persona a l'interior del cotxe i, en aquests moments, l'incendi ja ha estat extingit.