Vila-seca Segura presenta la seva candidatura per a les municipals

Pere Segura manté a Manuela Moya i Josep Toquero en segon i tercer lloc mentre que Xavier Farriol tanca la llista

Actualitzada 11/04/2023 a les 21:54

Sota la marca Vila-seca Segura, ahir es va presentar la candidatura que l'actual alcalde del municipi, Pere Segura, encapçalarà per a les pròximes eleccions municipals convocades el 28 de maig. Ahir Segura va donar a conèixer els 31 membres que formen la llista electoral.Durant l'acte es va adreçar als assistents tot recordant que «a la llista som en realitat, simbòlicament, 32, ja que també volem sumar la veu de totes les persones i de tots els col·lectius socials que estem escoltant i escoltarem durant tot el mandat».La llista presentada ahir al vespre compta amb persones d'edats compreses entre els 18 i els 67 anys i un 55% de les persones que conformen la candidatura són dones. L'equip presentat «suma experiència i innovació, però sobretot té l'objectiu de representar la Vila-seca actual», ja que els 31 que formen la candidatura són una representació de tots els barris del municipi, de la Plana, de la Pineda, del Centre Històric, de la Formiga, del Colomí i del barri Miramar-les Illes.Així doncs, en la candidatura encapçalada per Segura es continuen mantenint el segon i el tercer lloc amb la regidora de Cultura, Coneixement i Relacions, Manuela Moya, i el regidor de Serveis Generals, Seguretat i Civisme, Josep Toquero.El primer canvi de la llista d'enguany s'identifica en la quarta i la cinquena posició, ja que es capgiren els noms. La número quatre és l'actual regidora d'Innovació i Turisme, Cristina Cid –qui puja una posició respecte a l'any 2019– i la número cinc és la regidora d'Acció Social, Lucía Teruel.Tot i això, la gran diferència entre les dues candidatures –la d'enguany i la de 2019– és la posició del quart tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda i Planificació, Xavier Farriol, qui fa quatre anys ocupava el sisè lloc i enguany serà el número 31, és a dir, qui tanqui la llista de Vila-seca Segura. Així doncs, de cara al proper mandat Farriol ha cedit el número sis de la candidatura a l'actual regidora d'Assumptes del nucli de la Pineda, Esmeralda Núñez.Tot i aquest canvi, la llista de Vila-seca Segura continua amb persones que també van formar part de la llista de 2019, com el regidor Miguel Angel Almansa i Alberto Miguel, que ocupen el setè i el vuitè lloc respectivament. El segueixen, en els números nou i deu, Jordi Trillo i Maria Lluïsa Clavé. A més a més, també destaquen noves incorporacions com David Rodríguez, Elisabet Torrademé i Nerea Mohino, números 11, 12 i 13.Durant la presentació de la candidatura davant l'assemblea de militants i simpatitzants, el candidat, Pere Segura, explicava que «aquesta candidatura és una mostra dels valors i la diversitat de la Vila-seca actual», i va aprofitar per recordar als assistents que «a la llista hi estan representades les múltiples sensibilitats de la Vila-seca d'avui».També va destacar que «volem escoltar els canvis que el municipi demana per avançar cap al futur amb optimisme i fermesa». L'actual alcalde va afegir també que el projecte que encapçala per a les pròximes eleccions municipals es basa «en la convivència, en el diàleg i la cohesió social i en tenir molt clares les prioritats i necessitats de totes les persones, de totes les famílies, de Vila-seca».Durant la presentació de la candidatura, Pere Segura va anunciar ahir que durant pròxims dies se seguirà treballant «per escoltar i incorporar totes les visions, per enriquir el projecte comú per Vila-seca i per, en definitiva, detallar i mostrar un programa de govern obert, concret, engrescador i de compromisos».