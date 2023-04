Una píndola de minipop de primavera

Aquest dissabte, 15 d'abril, Solivella acollirà la segona edició del Mini Solivella Pop, amb concerts de Quimi Portet i Jordi Lanuza

Actualitzada 11/04/2023 a les 20:15

La cita és aquest mateix dissabte, 15 d'abril, a la tarda i fins al capvespre. El lloc, la plaça del Fossar del Castell de Solivella, a la Conca de Barberà. I els convocants, el Festival Minipop, que per segon any consecutiu ha apostat per portar un bocinet de la seva exitosa fórmula fins a aquest racó de la Conca. «Aquesta idea ve d'uns quants anys enrere, quan encara fèiem el Minipop a Tarragona», explica Núria Serrano.La responsable del festival recorda que «feia temps que parlàvem de fer alguna cosa a Solivella perquè la Sílvia Iturria, que n'és la regidora de Cultura, coneix molt bé el projecte, ja que va formar part del grup de quatre persones que va iniciar el festival».Tot es va precipitar l'any passat, quan l'equip del Minipop va anunciar el final definitiu del projecte a Tarragona per la manca de suport de l'Ajuntament. Després de l'anunci, recorda Serrano, «vam rebre moltes ofertes d'altres llocs per fer-hi el Minipop, però nosaltres no volíem fer una repetició en una altra banda. A més, pensàvem que era el moment de reposar el festival».Però, «des de sempre, Solivella estava allà». I així és com l'agost de 2022 es va posar en marxa la primera edició del Mini Solivella Pop. «El nom és una aclucada d'ull al poble, perquè des del primer moment la nostra idea no va ser transportar allà el Minipop, sinó posar Solivella al centre del projecte», subratlla la Núria.Així és com es va acabar definint un Minipop singular, que aprofita un espai fabulós amb vistes a la Conca i totes les sinergies que els pot oferir el poble: «Tota la gent d'allà són altaveus que volem tenir en compte», insisteix Serrano.L'any passat, amb la sensació que començaven un projecte des de Zero, el Mini Solivella Pop va portar fins al poble el músic de Flix Xarim Aresté. «Va ser un superèxit, amb totes les entrades exhaurides, i no només pel nostre públic, sinó també per la gent d'allà, persones que fins llavors no havien vingut mai al Minipop», recorda la Núria.Engrescats, enguany han programat doble sessió de concerts, amb Quimi Portet i Jordi Lanuza. A més, com és habitual en les propostes amb segell Minipop, hi haurà tallers creatius per a la canalla, un espai per als nadons i oferta per menjar i beure, amb servei de bar a càrrec dels Diables de Solivella i Raffa Gelati.«Estem molt contents de tenir, de nou, la possibilitat de fer el Mini Solivella Pop. La nostra idea sempre va ser aquesta, fer un projecte pensat per al poble i que pogués tenir continuïtat, ja fos amb nosaltres o amb qui sigui», conclou la Núria. Les entrades per al Mini Solivella Pop tenen un preu de 6 euros per persona (gratuït per als menors de 3 anys), i ja es poden comprar a través de la web d'Entradium ( www.entradium.com ).