Setze agents interins comencen el curs de formació per a incorporar-se a la Policia Local de Salou

Actualitzada 11/04/2023 a les 15:02

Salou ha iniciat, aquest matí, el curs de formació adreçat als agents interins que reforçaran les plantilles de policies locals de diversos municipis, durant aquest estiu, entre els quals es troben els 16 professionals que donaran servei a la capital de la Costa Daurada, incorporant-se a la plantilla de la Policia Local de Salou.L'alcalde Pere Granados els ha donat la benvinguda, aquest matí, acompanyat del regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, David González, i de l'inspector cap de la Policia Local, José Luis Gargallo. També hi han estat presents la sotsdirectora general de Coordinació de Policia a Catalunya, Begoña Curto; i dos tècnics del Servei de Formació Policial de l'Escola de Policia de Catalunya, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.Granados els ha donat l'enhorabona per haver arribat a aquesta fase del procés selectiu; i ha destacat la figura del policia local, pel que fa a l'assessorament a les persones i el servei a la ciutadania, al municipi i a l'Ajuntament. El regidor David González els ha encoratjat a exprimir aquest curs al màxim i a demostrar, posteriorment, al carrer, les seves habilitats, com a policia pròxima i professional.Cal recordar que el procés selectiu ha estat mitjançant sistema de concurs-oposició lliure; i destacar, també, que, per tal de complir l'objectiu d'equilibrar la presència de dones i homes en les plantilles de policies, s'han destinat 5 places a dones.