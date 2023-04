Roda de Berà reclama la reposició de sorra a les platges del municipi

L'Estat no destinarà cap partida a fer-ho

Actualitzada 11/04/2023 a les 11:02

L'Ajuntament de Roda de Berà ha reclamat al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya que estabilitzin les platges del municipi. L'alcalde, Pere Virgili, i el regidor de Turisme, Federic Royuela, es van reunir amb el subdelegat del Govern a Tarragona Santiago Castellà, amb el cap provincial de Costes, Antoni Espanya, i, posteriorment, amb el delegat del Govern català, Àngel Xifré per fer-los arribar aquesta petició després que el Ministeri de Transició Ecològica no hagi reservat cap dotació pressupostària per a la reposició de sorra a les platges del municipi, segons ha informat l'Ajuntament.Davant la passivitat d'aquestes administracions, l'Ajuntament ha optat per demanar l'autorització per transvasar la sorra en sec, transportant-la amb camions des de Costa Daurada fins a la platja Llarga i des de la Pallisseta a la Punta d'en Guineu. El consistori rodenc pagarà els treballs de forma subsidiària «per després exigir-lo a qui li pertoqui», ha comunicat. Fer-ho, però, ajornarà la pavimentació del passeig de l'avinguda Fèlix Martorell.