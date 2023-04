«La paraula escrita m'ajuda a endreçar els pensaments»

El nou llibre del periodista vila-secà és un recull d'articles que conformen un dietari personal

—A mi la tardor m'agrada molt. Perquè no hi ha tanta gent si vols anar de vacances, però sobretot perquè és el temps de les collites que han marcat la producció al Camp de Tarragona. A casa teníem tarongers, avellaners, oliveres i garrofers, i per això aquest mes era l'època en què el meu contacte amb la terra era més productiu. Després, m'agradava perquè l'altra activitat que ha marcat la meva família, que és el turisme, també anava de baixa quan arribava aquest mes. I també perquè abans, al setembre, plovia, i podia anar a la platja i sentir aquella olor.—Sí, m'agrada. En les meves altres facetes, que són la ràdio i la televisió, he treballat més amb la paraula dita, però la paraula escrita m'obliga a reflexionar. A més, m'endreça els pensaments. Són articles setmanals o mensuals que d'alguna manera conformen un dietari compassat, perquè hi concentren tot el que tinc ganes d'explicar. Hi ha moltes pistes culturals, obres de teatre que m'han impressionat i que tinc ganes que la gent les pugui veure, llibres, pel·lícules, exposicions… I, tot, barrejat amb altres vivències, perquè m'agrada relacionar experiències: entenc que la vida no són habitacions tancades, sinó que hi hem de poder entrar i sortir, hi ha passadissos i connexions.—De vegades són escrits d'urgència, perquè tinc uns límits per exigències naturals: he d'entregar a una certa hora, i amb una limitació d'espai. Després, hi ha pretesament la voluntat d'escriure sobre temes que no són de l'actualitat. A mi, el que m'agrada, és plantejar situacions que poden ser molt personals o tirar de l'experiència d'haver anat als llocs. No és teoria, són pàgines viscudes.—-Les tradicions són com crosses que m'ajuden a caminar. La part ritual m'ajuda a saber on soc i què toca cada vegada. I, si convé, per transgredir-les. No es pot fer en cada moment sempre el que toca…—Jo crec que hi ha vivències que ens transformen. Són el naixement d'un fill i la mort dels pares o un ésser estimat. Pensava en això d'anar al tanatori, on t'acabes trobant tota una sèrie de gent que no has vist en no sé quant de temps. I té collons, que la mort us convoqui. Després, s'acaba la cerimònia i tothom desapareix.—Sí, però començo enfotent-me'n de mi mateix, és la primera norma. El sentit de l'humor m'és indispensable per viure, sense ell no passaria ni un sol dia, el necessito com l'aire que respiro, com l'aigua que bec.—Sí, perquè em van parir al llit de casa, a Vila-seca, i perquè és un poble que estimo, que ha patit i que s'ha transformat molt. Ara visc a Reus i també m'estimo Reus, però també soc capaç d'estimar Tarragona... Vull dir que m'estimo en general tot el Camp de Tarragona perquè penso que hi ha geni i talent, i de vegades ens castiguem massa. Tenim un llegat cultural impressionant, els millors vins del món, el millor oli del món… Què més vols, Baldomero?—Sempre m'ha fet molt de respecte. Potser ara, rellegint-me, penso que potser no seria cap atemptat contra la humanitat. No ho descarto. M'hi hauré de posar.