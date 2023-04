Les associacions gitanes de Constantí commemoren el Dia Internacional del Poble Gitano

El consistori ha destacat la feina que fan per afavorir la integració, la convivència i el desenvolupament de la comunitat

Constantí ha celebrat aquest passat dissabte 8 d'abril el Dia Internacional del Poble Gitano amb la lectura d'un manifest i amb la participació d'una representació de l'Associació Gitana Catalana de Constantí i de l'Associació Gitana de Dones de Constantí. L'acte, que s'ha fet a la plaça Pau Casals, ha comptat també amb la presència de diversos representants de l'Ajuntament.Durant la lectura del manifest s'ha volgut reivindicar la unitat, solidaritat i el reconeixement amb el poble gitano. Des de l'Ajuntament de Constantí s'ha volgut, un any més, destacar la tasca de les associacions gitanes del municipi, que treballen per la integració, la convivència i el desenvolupament de la comunitat gitana al nostre municipi. Durant l'acte, es va interpretar l'himne del poble gitano i representants de la comunitat gitana van fer entrega simbòlica a l'Ajuntament de la bandera del poble gitano.Aquest dia commemora el Primer Congrés Mundial Gitano, celebrat a un barri al sud de Londres el 8 d'abril de 1971, on es van aprovar entre d'altres qüestions, la bandera, l'himne i el dia internacional del poble gitano.