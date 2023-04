La Festa Major de Cambrils ja té el seu propi llibre

L'acte de presentació es farà el divendres 21 d'abril a les 18 hores al Centre Cultural, en el marc del programa Dies de Llibres

Actualitzada 11/04/2023 a les 17:59

La mestra cambrilenca Vanessa Albiol presentarà el conte «Anem de Festa Major» el divendres 21 d'abril a les 18 hores al Centre Cultural, en el marc del programa literari Dies de Llibres. El llibre està il·lustrat per les filles bessones de l'autora, Ona i Jana Gil Albiol, de 15 anys, i explica les vivències dels bessons Pere i Camí, que passen el dia de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí amb els seus avis, descobrint tots els elements del Seguici Festiu de Cambrils.El programa Dies de Llibres, que es va iniciar el 21 de març i s'allargarà fins el 28 d'abril, inclou una desena de presentacions de llibres al Centre Cultural, a més d'altres activitats com un taller i una lectura de poemes, una xerrada sobre la vellesa, un concert, un espectacle de carrer, el tradicional mercat de Sant Jordi o un curs de narrativa.Avui mateix, 11 d'abril, Cristina Fornós presentarà la novel·la policíaca «La terra del silenci trencat» (Rosa dels Vents), ambientada a la cartoixa d'Escaladei; el 12 d'abril Ana Maria Franquet Monllau explicarà com va sorgir el llibre «Aventura no deseada» (Ediciones Atlantis); el 13 d'abril Màrius Domingo parlarà sobre els 15 itineraris recollits a «Excursions a peu per les muntanyes de Prades» (Cossetània).El calendari de presentacions continuarà el 18 d'abril amb la intensa història d'amor de «La Diligència» (Cossetània) de Marta Magrinyà, i es clourà el 21 d'abril amb el poemari «La Casa de les Absències» (Pagès Editors) d'Helena Martínez-Ferreruela, que va guanyar el premi Pont Vell de poesia Vila de Montblanc 2022.Com a novetat, enguany el mercat de Sant Jordi s'allargarà dos dies aprofitant que la Diada cau en diumenge. Així doncs, el dissabte 22 d'abril i el diumenge 23 durant tot el dia el port s'omplirà amb les parades de llibres i flors de la mà de la Unió de Botiguers de Cambrils i Cambrils Obert. A més, el dissabte a les 12 hores la companyia Galiot Teatre presentarà l'espectacle de carrer «El Drac Manelic» i l'endemà diumenge hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i els Amics de la Sardana de Cambrils.Altres activitats programades pels propers dies són els conta-contes («Conte de dracs» i «El Pere ha perdut la clau» el dijous 13 i divendres 14 d'abril; l'espectacle de teatre musical familiar «Tutti Frutti» de la companyia Bambadaboom el diumenge 16 d'abril; una sessió oberta del Club de Lectura Adult amb l'escriptora Margarida Aritzeta per comentar el llibre «Encara hi ha flors» el dimarts 25 d'abril, i vuit sessions d'un curs gratuït de narrativa impartit per Jordi Ledesma del 20 d'abril al 8 de juny (inscripcions centrecultural@cambris.cat ).