La Bajoca organitza la III Fira de Roba Sostenible a Valls

El dissabte 22 d'abril diverses productores alimentàries i 12 marques de moda oferiran activitats

Actualitzada 11/04/2023 a les 15:49

El Grup de Consum de La Bajoca ha preparat un programa per celebrar la 8a edició de l'EcoFira del Camp de Tarragona i la 3a Fira de Roba Sostenible a Valls. L'EcoFira se celebrarà al carrer Carnisseria i a la plaça de les Garrofes, on recentment s'ha inaugurat la nova botiga de l'entitat. En aquesta es podran trobar productores i elaboradores agroecològiques, artesanes i de proximitat que presentaran els seus projectes i faran tastos o tallers dels seus productes.Per altra banda, la Fira de Roba Sostenible comptarà amb 11 marques i amb el Col·lectiu de dones cosidores. Totes les persones que s'apropin a la fira i vulguin adquirir algun producte, gaudiran de descomptes en les peces de roba. L'objectiu de la fira és presentar les alternatives que existeixen dins de la indústria tèxtil que reuneixin els criteris de proximitat, comerç just, ecologia i sostenibilitat, drets laborals, economia solidària i consum responsable.La 8a EcoFira i la a 3a Fira de Roba Sostenible començaran els seus actes el dimarts 18 d'abril a les 19.30h de la tarda a la botiga de Cal Blanco amb una taula rodona sobre moda actual i la indústria tèxtil.Dijous 20 a les 19h a la botiga de La Bajoca tindrà lloc una xerrada amb Marta Conesa sobre alimentació probiòtica. El dissabte dia 22 d'abril a partir de les 10 s'iniciarà l'Ecofira del Camp de Tarragona i la Fira de Roba sostenible. A les 10:15h la Fleca agroecològica l'Aresta oferirà un taller i explicació sobre la massa mare; a les 10.45h La Garrofina presentarà l'Associació 'L'Econau'de l' Ametlla de Mar; a les 12:05h es presentarà el col.lectiu Eixarcolant; a les 12:55h hi haurà tast de vins amb el celler Dasca Vives.Durant tot el dia les parades estaran obertes per la venda directa dels seus productes tan tèxtils com d'alimentació. L'espai compatarà amb punt d'informació sobre el Grup de Consum de La Bajoca, degustació i venda de productes de Comerç Just, exposicions i la food truck «La Ganxeta». La fira conclourà a les 8 de la tarda.