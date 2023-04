Jornades Culturals de la Pobla de Mafumet 2023

Els dies 14, 15 i 16, i 20, 21 i 22 d'abril, la Pobla de Mafumet s'omplirà de diverses activitats i tallers per celebrar el mes de la cultura

Divendres 14 d'abril

Dissabte 15 d'abril

Dijous 20 d'abril

Divendres 21 d'abrl

Dissabte 22 d'abril

Cada mes d'abril, els habitants de la Pobla de Mafumet surten al carrer per celebrar el mes de la cultura, escenificat tradicionalment el 23 d'abril amb la Diada de Sant Jordi però que, habitualment, inclou tot un seguit d'activitats prèvies amb la cultura com a denominador comú.A continuació presentem totes les activitats programades per aquestes jornades.Consulta el programa d'activitats culturals del mes d'abril de 2023 a La Pobla de Mafumet 17:30- L'Hora del Conte: «Contes de dracs» amb Laura AsensioBibliotecaMatí- Taller d'elaboració de cervesa artesanal, a càrrec de David Bea- TarracobiersommelierPreu: 20€Entrades a https://www.poblamafumet.koobin.cat/ Sala Polivalent del Pavelló19:00 h- Taller d'escriptura narrativa, amb l'escriptor Alfons CamaInscripció gratuïta enviant un correu seu.poblamafumet@urv.cat.3r pis de la Casa Cultural17:30 h- L'Hora del Comte: Taller «Dracs lectors. Kit de lectura» amb Dolça LlibretaBiblioteca18:00 h- Celebració de Sant Jordi del Club de lectura infantilBibliotecaTot el dia- Venda de roses i productes relacionats, a favor de l'escolaPlaceta d'accés al Pavelló19:00 h- «Queen for kids» espectacle musical familiarActivitat gratuïta reservant plaça a https://www.poblamafumet.koobin.cat/ Casal Cultural