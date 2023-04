Constantí s'omple de públic per gaudir de la representació de «La Passió de Crist»

«Les Forques Teatre» ha recreat les escenes dels últims dies de la vida de Jesús amb gran expectació de públic

Actualitzada 11/04/2023 a les 16:56

Aquest passat dissabte 8 d'abril ha tingut lloc una nova edició de la representació de «La Passió De Crist» pels carrers del nucli urbà de Constantí. Un any més, «Les Forques Teatre» ha recreat les escenes dels últims dies de la vida de Jesús amb gran expectació de públic i ja consolidat com un dels actes amb més seguiment de la Setmana Santa al municipi.La representació de «La Passió» d'aquest any a Constantí va comptar amb la presència del president de la Federació Catalana de Passions, Jordi Carapuig Barberà. Una vuitantena de persones de Constantí han participat aquest any en el projecte, en l'apartat artístic, decorats i vestuari. Un any més, han col·laborat en aquesta posada en escena els Armats de Constantí i el Club Gimnàstica Estètica i Rítmica Constantí.La Passió d'aquest any ha afegit noves escenes a les que ja es van poder veure l'any passat, totes elles en espais exteriors i places i carrers del nucli antic del poble com la Plaça de l'Església, la Muralla, la plaça que dona accés a l'antic refugi, el carrer Major o la Pista d'Estiu, on es van representar les escenes de la crucificció, la baixada de la creu i la resurrecció de Jesucrist.Una de les novetats d'aquest any és que s'ha afegit al cartell de La Passió un codi QR en què es podien trobar totes les ubicacions i l'hora exacta de la representació de cadascuna de les escenes, per tal de facilitar que no hi haguessin aglomeracions.