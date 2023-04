Caixabank premia 4 projectes d'emprenedoria rural de la Conca de Barberà amb els premis Terra d'Oportunitats

Els premiats rebran una aportació per valor de 1.000 € i l'acompanyament expert pel creixement i acceleració del seu projecte

Actualitzada 11/04/2023 a les 12:25

CaixaBank i Concativa van signar el novembre passat un acord amb la voluntat de finançar activitats relacionades amb l'organització i difusió del programa Terra d'Oportunitats de suport a l'emprenedoria rural. Un programa que ha de servir per facilitar la creació d'empreses sòlides que puguin crear ocupació i fixar el talent dels entorns rurals com és la Conca de Barberà.La presidenta del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Carme Pallàs juntament amb el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzalez, han fet entrega dels 4 reconeixements a les persones i projectes que han estat seleccionats.El Racó d'Amigurumi- Irina BadiaCerveses la Renaixença- Gerard Pons HerasCeller Gabor- Gabriela Maria TorokCirico- David EsplugasLes persones premiades han rebut un diploma de reconeixement i han fet una breu explicació del seu projecte. També han explicat en què pensen invertir l'aportació per valor de 1.000€ que rebran.A més d'aquesta aportació econòmica, les persones premiades rebran formació transversal i acompanyament durant un període de 6 mesos part de Concactiva i de Caixabank. Durant aquest procés, les persones emprenedores podran fer xarxa amb emprenedors rurals d'altres territoris per la generació de sinergies i intercanvi de coneixement.