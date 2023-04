Amsamar obre una nova via judicial i reclama 3,1 MEUR per l'antiga Duana de Salou

A banda dels 4,2 amb què l'Ajuntament va haver d'indemnitzar la propietat dels terrenys, ara l'empresa ha fet una reclamació patrimonial

Actualitzada 10/04/2023 a les 21:31

El jutjat contenciós-administració 1 de Tarragona ha admès a tràmit el recurs presentat per Amsamar S.A., la societat propietària dels terrenys de l'antiga Duana de Salou que obre una nova via judicial amb què l'Ajuntament de Salou es podria veure obligat a pagar 3,1 milions més a l'empresa, que se sumarien als 4,2 milions amb què el consistori va haver d'indemnitzar-la després d'un llarg litigi. Al solar de l'antiga Duana, la promotora hi construeix un bloc d'apartaments turístics.Després del pagament dels 4,2 milions d'euros pel canvi d'usos dels terrenys –d'hoteler a residencial– que va efectuar l'Ajuntament de Salou, Amsamar S.A. va fer una reclamació patrimonial per valor de 3,1 al·legant l'incompliment del Conveni del 26 d'abril de 2012. En aquest, l'administració local i la propietat acordaven que s'indemnitzaria l'empresa in natura –en espècies–, i que es requalificarien els terrenys de forma que tinguessin «una ordenació urbanística sense la vinculació singular», per la qual cosa es tramitaria una modificació puntual del POUM en un termini de dotze mesos. Això no obstant, aquesta modificació del POUM no va ser aprovada per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, el que Amsamar considera un incompliment de conveni. La societat va presentar un recurs de reposició davant el silenci administratiu amb què l'Ajuntament va respondre a la reclamació patrimonial i aquest no va ser admès a tràmit.Ara, la sala del contenciós-administratiu ha dictaminat a favor d'Amsamar, tot estimant el recurs presentat per la mercantil «contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició contra la resolució de l'Ajuntament, mitjançant la qual no s'admet la reclamació indemnitzatòria realitzada per l'incompliment del Conveni signat entre Amsamar i la corporació». Per la qual cosa i, en conseqüència, el jutjat declara la nul·litat de ple dret de l'actuació administrativa impugnada, «amb les conseqüències i efectes legals inherents a l'anterior declaració». El consistori espera ara que es resolgui el recurs que ha presentat contra aquesta nova resolució de la sala del contenciós-administratiu.El govern local va comunicar a la resta de grups municipals el contingut de la sentència en la darrera comissió d'Urbanisme i aquesta ha estat qualificada de «preocupant» per part del portaveu del PP, Mario Garcia. Segons Garcia, la sentència obre la possibilitat «que la propietat dels terrenys de la Duana pugui demanar una nova indemnització de més de tres milions d'euros després que, el 2016 ja vam haver de fer front a una indemnització de més de 4 milions d'euros per aquest cas». «A conseqüència d'això des del PP vam demanar que es creés una comissió d'investigació per depurar responsabilitats polítiques, però per desgràcia la nostra petició no va arribar enlloc. Des de llavors, els únics que estan assumint les conseqüències d'una gestió urbanística nefasta són els salouencs, que han vist com es dilapiden quantitats milionàries de diners públics que s'haurien d'utilitzar per millorar els nostres serveis, per tenir un Salou millor», afegeix.El litigi entre l'Ajuntament i Amsamar va començar amb l'aprovació del POUM, l'any 2003, i el posterior enderroc de l'edifici, l'any 2006. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2010 va reconèixer el dret d'Amsamar S.A. de reclamar una indemnització pels perjudicis ocasionats per la modificació dels usos d'hoteler a residencial.