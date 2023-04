Protecció Civil provarà el sistema d'alertes de telefonia mòbil a Tarragona aquesta setmana

La Generalitat gestionarà l'enviament dels missatges per primera vegada a l'Ebre, Tarragona i el Penedès

Actualitzada 10/04/2023 a les 11:17

Enquesta posterior

Aquesta setmana Protecció Civil tornarà a provar el sistema d'alertes de telefonia mòbil al territori. Concretament, serà aquest dimecres 12 d'abril a partir de les 11 del matí a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès. Tots els dispositius que es trobin en aquesta àrea i disposin de cobertura mòbil rebran un missatge indicant que es tracta d'una prova del sistema. Per primera vegada a la demarcació, l'enviament dels missatges es farà des de Protecció Civil ja que el govern espanyol va traslladar aquesta competència a la Generalitat.El missatge també el rebran els conductors que es trobin en trànsit dins d'aquesta zona. Per evitar possibles accidents, els panells informatius de l'autopista advertiran els ocupants dels vehicles sobre aquesta prova.El 12 d'abril es realitzarà una prova, no un simulacre. Per tant, la població només haurà de comprovar si ha rebut el missatge, però no s'haurà de confinar ni dur a terme cap tipus d'acció. En cas real d'emergència, la persona que rep l'alerta hauria de seguir les instruccions que es detallen al text del dispositiu.Després de la prova, la ciutadania podrà fer una enquesta anònima on es recullen qüestions com si l'usuari ha rebut la prova d'alertes, el nombre de missatges, l'idioma o el sistema operatiu del telèfon mòbil, entre d'altres.