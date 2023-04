Marc Montagut estrena un punt informatiu permanent al centre neuràlgic de Salou

Més de 500 persones s'han interessat aquests dies per la seva campanya i han pogut conversar amb el candidat

Actualitzada 10/04/2023 a les 13:45

Coincidint amb els dies àlgids de la Setmana Santa, Marc Montagut, candidat a l'alcaldia per Sempre Salou (Ara Pacte Local) ha estrenat el nou punt informatiu per donar a conèixer la seva campanya Salou 5 estrelles, 365 dies, ubicat a la rotonda que uneix el carrer Barcelona i la Via Roma. El local estarà obert tots els dies de 10 a 13 hores, al matí, i de 17 a 20 hores a la tarda. L'horari s'ampliarà a les dues franges en dies de màxima afluència, com ha estat el cas aquesta Setmana Santa, i conforme es vagin acostant les eleccions municipals del 28 de maig.Des de la seva obertura dijous passat, més de 500 persones han passat pel nou punt informatiu, que complementa l'activitat interna a la seu situada al carrer Berenguer de Palou número 8, que ja funciona des de fa més de dues setmanes. Tot i això, la inauguració oficial serà aquest divendres 14 d'abril a les 19 hores. Un cop inaugurada la seu, està prevista una intensa trobada amb associacions i col·lectius de tota mena que desenvolupen la seva tasca a Salou.Es tracta d'una fórmula innovadora, més ambiciosa que les habituals carpes mòbils, de prendre contacte directe amb els electors a peu de carrer, dissenyada com a punt neuràlgic permanent per donar a conèixer els detalls de la candidatura. El mateix candidat ha estat present durant diverses hores ahir diumenge i avui dilluns, en sessions de matí i tarda, per conversar en persona amb els veïns de Salou i escoltar de primera mà les preocupacions i inquietuds.«Crec sincerament que els polítics hem de baixar dels despatxos, ser accessibles, i trepitjar el carrer per escoltar la gent i poder explicar les nostres idees de canvi; volem construir un projecte proper als veïns de Salou, que el sentin com a seu, i per això hem fet un esforç tan important per ser visibles i generar un punt de trobada obert a tots els ciutadans», ha expressat Montagut.