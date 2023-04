L'AP-7 serà la via que concentrarà més mobilitat i desplaçaments per l'operació tornada

Segons les previsions de Trànsit, les carreteres catalanes hauran d'assumir 320.000 desplaçaments aquest dilluns

Actualitzada 10/04/2023 a les 11:20

La recta final de l'operació tornada de la Setmana Santa ha començat aquest dilluns amb una sortida de via a primera hora del matí (07.28 h.) a l'AP-7 al Vendrell en sentit Barcelona, que ha obligat a tallar un carril i ha provocat congestions. A hores d'ara, la via es troba normalitzada, tot i que l'AP-7 tornarà a ser la via que concentrarà més mobilitat i desplaçaments aquest Dilluns de Pasqua.També a l'AP-7 s'ha registrat circulació amb congestió a Santa Margarida i els Monjos en direcció a Tarragona. A l'eix transversal un camió avariat ha obligat a tallar un carril i alentir la circulació al tram entre Arbúcies i Lleida.Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), uns 285.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest dilluns a les 10h00. D'aquesta manera, les carreteres catalanes ja han assumit prop de la meitat (47%) dels trajectes previstos en l'operació tornada de Setmana Santa, que es tancarà aquesta mitjanit. En total, falten 320.000 vehicles més per tornar a la rodalia de la capital catalana, el 54% del volum de desplaçaments previst per al període de vacances de Pasqua, que era de 600.000. El diumenge, va estar marcat per retencions de fins a 50 quilòmetres a l'AP-7.El Servei Català de Trànsit ha recordat que hi ha «vies alternatives» a l'AP-7 com la C-32 que és gratuïta en el tram nord.A banda de l'autopista AP-7, altres carreteres que podran registrar retencions són l'A-2 a Esparreguera, la C-16 a Berga i Cercs, la C-17 a Ripoll i Parets, la C-32 a Sant Andreu de Llavaneres i Mataró, la C-65/C-31 a Platja d'Aro i l'N-340 al Vendrell.Per minimitzar les possibles retencions que es puguin registrar, el Servei Català de Trànsit ha implantat mesures especials en 200 quilòmetres de circulació. Fins aquesta mitjanit, hi ha carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual entre Montornès i Sant Celoni i també entre Vilafranca i Molins de Rei. A banda, hi ha un carril addicional a la C-32 entre Montgat i Sant Andreu de Llavaneres.A més, entre 15h00 i 22h00 estarà en marxa el límit de velocitat a 100 quilòmetres per hora entre Martorell i Gelida en sentit Barcelona. D'altra banda, els camions no poden circular per l'autopista entre les deu de matí i les deu del vespre.El Dilluns de Pasqua s'acostumen a registrar cues quilomètriques a Catalunya a causa de la mobilitat de retorn de les vacances de Setmana Santa. De fet, l'any 2022 a les 14h00 es van acumular 125 quilòmetres de retencions al conjunt de la xarxa viària.