L'ocupació turística a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre ha fregat el 90% superant les expectatives

Els esdeveniments esportius han compensat l'activitat d'una primera part de Setmana Santa més fluixa

Actualitzada 10/04/2023 a les 12:57

Prop del ple als allotjaments rurals ebrencs

El sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre tanca la primera Setmana Santa després de la pandèmia havent complert i, en molts casos, superat les expectatives inicials de recuperació de l'activitat. Segons la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), l'ocupació s'ha situat en un 85%, amb establiments que han hagut de penjar el cartell de complet entre dijous passat i aquest dilluns. A banda de l'habitual turisme familiar, els nombrosos esdeveniments esportius organitzats han permès assolir aquestes xifres. A les Terres de l'Ebre, els allotjaments rurals han vist també com la previsió inicial del 80% s'ha elevat fins un 90%, però únicament durant l'últim tram d'aquest període festiu.«Hem recuperat ocupacions de 2019 i, fins i tot, les hem superat. Hem tingut una Setmana Santa amb ocupacions molt altes. Estimàvem un 80% i, segurament, arribarem a un 85% d'ocupacions mitjanes», ha assegurat en declaracions a l'ACN la presidenta de la FEHT, Berta Cabré. Especialment important ha estat el nivell d'activitat durant la segona part d'aquesta Setmana Santa, la que majors nivells d'ocupació registra tradicionalment i amb allotjaments que han hagut de penjar el cartell de complet.Amb tot, el sector turístic de la Costa Daurada ha posat en valor l'impuls de l'organització d'activitats esportives com un element clau per estabilitzar i trencar la dualitat de l'activitat dins d'aquesta mateixa setmana i, sobretot, l'estacionalitat al llarg de tot l'any. Segons ha precisat Cabré, aquesta oferta ha aportat més de 30.000 persones als establiments hotelers de la zona, incrementant de forma notable el nivell d'ocupació de la primera part, habitualment més fluixa, del període festiu.«A més, és un turisme complementari i que pot conviure perfectament amb el familiar, que tenim a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El tenim durant les vacances d'estiu i molts dies de l'any, però si volem treballar 365 dies a l'any hem de buscar alternatives de producte. L'esportiva n'és una d'elles, de la mateixa manera que treballem el cultural, gastronòmic, esdeveniments o d'oci per anar complementant», ha subratllat.La planificació d'una tornada avançada per evitar les retencions a l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on prové un gruix considerable dels clients, està condicionant els hàbits d'alguns visitants, reconeix Cabré. Tot i això, el nivell d'activitat segueix sent alt aquest Dilluns de Pasqua, gràcies també al fet que es tracta d'un dia festiu en d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol.A les Terres de l'Ebre, les xifres d'ocupació durant aquesta Setmana Santa també han estat lleugerament millors de les que inicialment preveien. «L'ocupació la primera part de setmana ha estat baixa. A partir de Dijous Sant s'ha incrementat una mica i hem arribat al 90%», ha certificat el president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre), Juanjo Bel.Novament, el comportament de l'activitat durant la primera part de la setmana ha estat molt per sota, al voltant del 20%. Bel remarca també que la tendència cada cop més habitual dels clients de reduir de quatre a tres el nombre de pernoctacions durant la segona part de la Setmana Santa ha evitat que s'aconseguís el ple total. «O bé han vingut divendres o han marxat diumenge. Molts van marxar aquest diumenge en comptes d'avui dilluns. Això ha fet baixar l'ocupació del 100% d'aquests quatre dies», ha tancat.