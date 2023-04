El Ministeri de Transports adjudica l'estudi informatiu del nou ramal ferroviari de Picamoixons

L'empresa Meta Engineering redactarà el document per 331.000 euros

El Ministeri de Transports ha adjudicat a l'empresa Meta Engineering la redacció de l'estudi informatiu del nou ramal ferroviari entre Picamoixons i Valls per 331.000 euros -IVA inclòs-. L'estudi informatiu haurà de definir i analitzar les tècniques alteratives per fer el ramal que facilitarà la mobilitat amb serveis de ferrocarril convencional entre Valls i Tarragona. En concret, el document dissenyarà els enllaços en les línies Madrid-Chamartín-Clara Campoamor-Barcelona Estació de França i Plana Picamoixons-Reus, que permetran establir els serveis de rodalies a la capital de l'Alt Camp.L'abast de estudi informatiu ha de servir de base per als processos d'informació pública i audiència a les administracions i inclou, en cas necessari, l'obtenció de la Declaració d'Impacte Ambiental fins la seva aprovació definitiva.