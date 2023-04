Creixell recrea aquest cap de setmana el seu mercat medieval

L'horari del mercat Medieval serà continuat des de les 10:00h fins a les 21:30 h.

Actualitzada 08/04/2023 a les 18:12

Aquest cap de setmana té lloc a Creixell una nova edició del Mercat Medieval, el primer que es pot tornar a fer després de la pandèmia de la covid19. Aquest esdeveniment es desenvolupa pels principals carrers del nucli històric de la vila de Creixell.S'hi poden trobar cercaviles, demostració d'oficis tradicionals, diverses atraccions medievals, parades d'artesania, taverna, haima, malabars i la bola màgica. Al llarg dels dos dies del mercat medieval hi haurà pinta cares i un servei de canguratge per a la mainada promogut per l'àrea d'Igualtat de l'ajuntament de Creixell. La recreació del Mercat Medieval de Creixell actual està basada en un moment històric i clau de la vila. L'any 1083 el Rei Felip de França va nomenar Carlà de Creixell a Artal Gilmundo. Va ser el primer creixellenc del que es té notícia documentada. El Rei de França va encarregar a Artal Gilmundo la creació pròpiament dita de Creixell. I en base al passat medieval creixellenc, des de l'àrea de turisme de l'ajuntament es vol recrear precisament aquest passat medieval de la vila.A més al llarg del cap de setmana s'hi podran contemplar al mercat, els cercaviles amb la Kobla d'en Taulell, espectacles de foc i malabars amb música medieval.Es pot descarregar el programa complet aquí