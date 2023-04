Tarragona trenca rècords i pateix el segon mes de març més càlid des del 2001

Això sí, l'Observatori de l'Ebre, amb 118 anys de dades, va registrar els dies 11 i 12 de març el rècord absolut de temperatura mínima un mes de març

Actualitzada 07/04/2023 a les 10:09

Tarragona ha patit el segon mes de març amb temperatures més altes, només superat pel del 2001, tot i que a l'Observatori de l'Ebre, amb 118 anys de dades, va registrar els dies 11 i 12 de març el rècord absolut de temperatura mínima un mes de març. També ha estat un dels mesos de març més secs a Catalunya, cosa que ha agreujat la situació de sequera que pateix la comunitat.Segons el balanç que ha fet avui el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), amb algunes excepcions, en el conjunt de Catalunya, la temperatura mitjana del mes de març no ha superat el precedent més càlid d'aquest mes, que va ser el del 2001, en part perquè el mes va començar amb uns dies de fred, que després es van convertir en una calor més pròpia de juny, amb temperatures que van arribar als 30ºC a finals de mes.Els primers dies de març van ser freds a Catalunya, amb rècord de temperatura mínima en un mes de març en 2 de les 114 estacions de la de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) que tenen més de 20 anys de dades.L'estació meteorològica de Constantí (Tarragonès), amb 32 anys de dades, va batre el seu rècord amb -4,5ºC el dia 1 superant els -3,7ºC de l'11 de març del 2010, mentre que al Vendrell (Baix Penedès), amb 23 anys de dades, va registrar -2,6ºC i va superar els -1,9 C del 10 de març del 2010.A banda, algunes estacions de Ponent van mesurar la matinada més freda de l'hivern i a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) es va assolir la mínima més baixa des de l'any 2018, amb -5,9ºC.No obstant això, a partir del 9 de març la temperatura va pujar de manera que les màximes van superar els 25°C a bona part de Catalunya, amb 29,2°C a Cabanes (Alt Empordà) i rècords en un mes de març concentrats en punts de la costa i de l'interior, encara que en general el març del 2001 va fer més calor.Aquest mes de març, 14 de les 149 estacions de la Xarxa Automàtica d'Estacions Meteorològiques i de la Xarxa d'Observadors Meteorològics amb més de 20 anys de dades van igualar o superar la temperatura més alta en un mes de març.La temperatura nocturna va ser especialment alta per a l'època a la meitat sud de Catalunya, on la mínima va superar els 15°C la matinada del dia 10 a alguns sectors de la Costa Daurada, mentre que els dies 11 i 12 es va situar entre els 15 i els 20°C a bona part de la meitat sud del litoral i prelitoral.L'Observatori de l'Ebre de Roquetes (Baix Ebre) va mesurar 18,4°C de mínima la matinada del dia 11, i 18,8°C la del dia 12, superant dues vegades la temperatura mínima més alta en un de març dels 118 anys de dades, fins ara de 17,3°C el 31 de març del 2015.Pel que fa a les estacions meteorològiques, 31 de les 113 estacions amb més de 20 anys de dades ubicades fonamentalment al litoral i prelitoral Central i Sud i al Pla de Lleida van registrar la seva temperatura mínima diària més alta en un mes de març.L'estació de radiosondeig de Barcelona va mesurar una temperatura de 14,4°C el dia 11 al nivell de referència de 850 hPa (uns 1.500 metres d'altitud), un valor molt elevat per a una primera quinzena del mes de març, però encara lluny del rècord de març, de 18,8°C la matinada del 24 de març del 2001.En els darrers dies de mes, del 29 al 31, la temperatura va tornar a ser força alta per a l'època, especialment el darrer dia del mes, quan el vent de ponent va pujar la temperatura al sud del prelitoral i sobretot del litoral, amb màximes fins a 10°C més altes que el dia anterior en punts de la Costa Daurada.Es van assolir els 30°C per primera vegada aquest any a Catalunya, concretament al Baix Ebre, amb 31,1°C a l'Observatori de l'Ebre o 30,0°C a Aldover, amb temperatures màximes rècord en un mes de març a 4 de les 114 estacions automàtiques amb més de 20 anys de dades, situades a la Costa Daurada i al delta de l'Ebre.