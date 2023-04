Denuncien la vulnerabilitat dels veïns d'Altafulla davant les inundacions i l'erosió de la platja

Els habitants del barri marítim se senten oblidats i demanen accions urgents a les administracions

Actualitzada 07/04/2023 a les 10:03

Viure amb por

Lluitar contra l'erosió de la platja

Les fortes pluges de l'any passat van suposar un punt d'inflexió per als veïns del barri marítim d'Altafulla (Tarragonès), que van patir en primera persona les inundacions, les destrosses i les pèrdues materials per les avingudes d'aigua. Des de llavors s'han organitzat i s'han creat dues plataformes d'afectats, la de Baix a Mar i el grup Botigues de Mar.La primera exigeix a l'Ajuntament la neteja i la renovació del clavegueram de forma imminent, així com l'elaboració d'un pla d'actuació integral de la infraestructura. La segona demana accions urgents a les administracions per frenar l'erosió de la platja. Ambdós col·lectius es mostrenfartsde la manca de mesures que els han portat a l'actual situació de vulnerabilitat.Ja no podem més, arrosseguem una problemàtica que fa massa anys que patim i que cap govern municipal ha estat capaç d'afrontar i de posar fil a l'agulla, denuncia Dolors Torner, veïna afectada per les inundacions del 2022 i portaveu de la Plataforma d'Afectats per les inundacions de Baix a Mar d'Altafulla. Com ella, són més d'un centenar les persones que s'han afegit al col·lectiu per exigir mesures al consistori.Consideren imprescindible netejar i mantenir el clavegueram i el canal de la rasa per evitar les acumulacions d'aigua quan plou. De fet, els veïns exigeixen que aquests treballs es facin abans de l'estiu, per evitar destrosses com les que van patir l'any passat.Aquestes demandes de la plataforma, de moment, el consistori s'ha compromès a assumir-les. Ho ha fet a través d'una moció que es va aprovar en el plenari del 27 de març i que va arribar a l'ajuntament després de diverses reunions dels veïns amb tots els partits polítics amb representació. La resolució també contempla fer un pla d'actuació integral abans de final d'any.La voluntat dels veïns és deixar detenir porcada vegada que hi ha avisos de tempestes. Les inundacions del 2022 van provocar diverses destrosses i pèrdues materials, en alguns casos molt personals. Dolors Torner va perdre tots els records que tenia guardats al traster.La sensació va ser de quedar-me completament despullada. El meu passat havia desaparegut, lamenta la veïna.És un sentiment que no recomano a ningú, afegeix.Núria Pijoan és una altra de les altafullenques que encara té ben present l'angoixa d'aquells dies.Van haver de portar-me a casa amb caiac per poder rescatar els meus dos gossos, explica. Detalla com l'aigua els arribava fins a la panxa tot i que havien pujat a una estructura d'un metre d'altura. Pijoan ho vaperdre tot, el cotxe, les motos, tots els records dels seus fills.És molt impactant trobar-te en aquesta situació, relata.Els veïns del barri marítim d'Altafulla també conviuen des de fa anys amb la pèrdua de sorra de la platja. Aquesta situació ha portat a un centenar de persones a unir-se per reivindicar accions que evitin l'erosió de la costa i exigir mesures urgents a les administracions per revertir la situació.És el Grup Botigues de Mar i té Joan Josep Vallvé com a portaveu, qui remarca l'evident efecte del canvi climàtic i de les tempestes dels últims anys en la regressió del litoral. A banda de la situació actual, el veí d'Altafulla assenyala altrestres moments clauen la degradació del litoral del municipi. Són l'extracció dels còdols del riu Gaià als anys cinquanta, la construcció de la presa del Catllar (Tarragonès) als anys setanta i la construcció del port de Torredembarra (Tarragonès) als noranta.El portaveu del Grup Botigues de Mar ha subratllat que els veïns estan preocupats davant una possible desaparició del passeig i, en conseqüència, de les seves cases. De moment, assegura que des de la plataforma continuaranfent soroll, perquè les administracions els escoltin i actuïn per capgirar la situació.