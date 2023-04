Creu Roja atén més de 17.600 persones a Tarragona amb accions preventives i de promoció de la salut

L'organització insisteix en la importància de l'autocura per contribuir a la prevenció de malalties i a la millora del benestar físic i emocional

Actualitzada 07/04/2023 a les 16:50

Sota el lema 'Salut per a totes les persones', que aquest any l'Organització Mundial de la Salut ha escollit per a la commemoració del Dia Internacional de la Salut, —que se celebra el 7 d'abril — la Creu Roja treballa per promocionar els hàbits de vida saludable i la importància de l'autocura, així com per agrair al personal sanitari el seu esforç i dedicació col·laborant en la millora del nivell de salut de les persones.L'entitat insisteix en que la necessitat de cuidar-se un mateix és una part fonamental de la salut, ja que un seguiment propi de la salut és tan important com l'atenció sanitària professional, que ajuda a prevenir malalties i millorar el benestar físic i emocional. Des dels programes de Salut de la Creu Roja, durant l'any 2022 s'han atès 17.677 persones a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb accions preventives i de promoció de la salut, que tenen per objectiu contribuir a la millora de l'estat físic i emocional de totes les persones.En aquesta línia, s'han realitzat accions com ara acompanyament per al compliment de l'adequada pauta terapèutica, acompanyament per facilitar l'accés al sistema sanitari de persones en situació de vulnerabilitat, activitats per augmentar la consciència entorn a la importància de l'autocura, xerrades i tallers per fomentar la millora de coneixements en salut i estils de vida saludable, així com accions per la prevenció de malalties i reducció de conductes de risc (prevenció del consum de drogues, ETS, cura de la salut mental, etc.). Les campanyes de prevenció i accions de sensibilització de Creu Roja han arribat a 34.579 persones de la província.Seguint amb aquestes accions, el proper dimarts 11 d'abril, amb motiu del Dia Mundial de la Salut, l'entitat serà a la Plaça Corsini de Tarragona, de 10h a 13h, realitzant proves ràpides de detecció de l'VIH, de manera totalment confidencial i gratuïta, i activitats lúdiques per promoure hàbits de vida saludable.