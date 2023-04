Un accident provoca aturades a l'AP-7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'infant

La via pateix les primeres retencions amb més de 25 quilòmetres de trànsit lent en diferents trams

Actualitzada 06/04/2023 a les 12:16

L'AP-7 acumula 4 quilòmetres d'aturades a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant direcció Amposta per un accident, que manté un carril tallat, i uns 3 quilòmetres i mig de retencions entre Tarragona i Altafulla per retirada de vehicle.A banda, la mateixa via acumula més de 25 quilòmetres de retencions en diferents trams, segons informació del Servei Català de Trànsit. Són les primeres cues quan encara no ha començat formalment l'operació sortida, que es preveu que comenci a les 15 h. La circulació amb retencions afecta, entre altres, un tram de 7 quilòmetres entre Castellbisbal i Sant Cugat del Vallès cap a Martorell, i uns 8 quilòmetres de cues entre Castellví de Rosanes i Martorell direcció Tarragona. També hi ha 3 quilòmetres de retencions a l'alçada de Maçanet de la Selva en sentit Girona i 7 quilòmetres de circulació «intensa» al tram Montornès del Vallès-Mollet del Vallès també en sentit Girona.