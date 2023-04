Salou aprova el projecte d'obres de renovació integral del carrer Carles Buïgas

Les actuacions també es realitzaran en aquells trams dels carrers que hi conflueixen i el termini d'execució serà d'11 mesos

Actualitzada 06/04/2023 a les 16:57

La Junta de Govern Local (JGL) deha aprovat, inicialment, el projecte d'obres ordinàries de renovació integral del carrer Carles Buïgas de Salou, i dels trams dels carrers que hi conflueixen, corresponent a la segona fase. El termini d'execució és d'11 mesos.L'esmentat projecte està finançat pel «Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística a les Destinacions (PSTD), any 2021, Eix 2, corresponent a la millora de l'eficiència energètica»; en el marc del «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)»; i finançat mitjançant el «Fons de Recuperació Next Generation EU».