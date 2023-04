Roda de Berà reclama a l'Estat i a la Generalitat que estabilitzin les seves platges

L'alcalde Pere Virgili va mantenir una reunió per continuar reclamant una solució urgent abans de l'arribada de l'estiu

El Ministeri de Transició Ecològica no farà cap aportació de sorra a les platges de Roda de Berà, no hi ha partida pressupostària prevista. Aquest va ser l'anunci que l'Ajuntament va rebre recentment del Miteco davant la petició de l'equip de Govern de començar a treballar-hi per tenir les platges condicionades abans de l'arribada de l'època estival.Amb aquesta notícia l'equip de Govern es va posar en marxa i abans d'ahir l'estabilització de les platges va ser el tema principal de la reunió que l'alcalde Pere Virgili i el regidor de Turisme, Frederic Royuela, van mantenir amb Santiago J. Castellà, subdelegat del Govern a Tarragona, i Antoni Espanya, cap del servei provincial de Costes, primer; i, més tard, amb Àngel Xifré, delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona i Xavier Villacampa, director dels serveis territorials de Territori a Tarragona.El Ministeri defuig les seves responsabilitats i insta a Costes de la Generalitat que obligui l'empresa concessionària del Port de Roda de Berà a que estabilitzi les platges, traient sorra d'allà on sobra, la platja Costa Daurada, la bocana del Port i la platja de la Pallisseta, per transvasar-la allà on hi falta, la platja Punta d'en Guineu i, sobretot, el tram nord de la platja Llarga, la més afectada.D'aquesta manera, l'equip de Govern va tornar a reclamar dimarts, davant Xufré i Villacampa, que la Generalitat exigeixi al Port complir amb la seva responsabilitat, que també és una de les clàusules del contracte d'adjudicació, o bé sigui Costes qui executi els treballs, a través de l'aval, si el tenen.El Miteco, per una banda, i tècnics de l'UPC, per altra, a través d'un informe sol·licitat per l'Ajuntament, van realitzar un càlcul estimat de quanta sorra s'acumula al Port de Roda de Berà cada any. El resultat va ser de 30.000 metres cúbics anuals, tot just la mateixa quantitat de sorra que necessiten les platges Llarga i Punta d'en Guineu, segons un projecte elaborat per un enginyer extern contractat per l'Ajuntament.D'acord amb aquest projecte, la millor solució seria efectuar el dragatge de la sorra amb un vaixell draga, uns treballs que tindrien un cost de 350.000 euros. De fet l'Ajuntament, que va presentar fa setmanes la sol·licitud al Ministeri per obtenir els permisos necessaris, ho tenia tot planificat. Es podria contractar el mateix vaixell draga holandès que aviat estarà treballant al Port de Tarragona i que a finals de maig hauria de passar per les costes de Roda de Berà en la seva tornada cap a Barcelona.Els plans de l'equip de Govern, però, s'han vist interromputs davant la lentitud dels tràmits que requereix el Miteco, «tot i iniciar-los amb marge suficient, ens han tornat a contestar que, per terminis, serà impossible fer el dragatge abans de l'estiu», assegura l'alcalde Pere Virgili.Així, l'Ajuntament ha optat per passar al pla B i demanar l'autorització per transvasar la sorra en sec, transportant-la amb camions des de Costa Daurada fins a la platja Llarga i des de la Pallisseta a la Punta d'en Guineu. El consistori rodenc pagarà aquests treballs de forma subsidiària per després exigir-lo a qui li pertoqui.Tanmateix, fer-ho aplaçarà una altra inversió de l'Ajuntament, la pavimentació del passeig de l'avinguda Fèlix Martorell, atès que els més de 100.000 euros pressupostats hauran d'emprar-se per estabilitzar les platges. «Necessitem que les platges estiguin en condicions abans que comenci la temporada, ja que són un dels principals atractius per als nostres visitants, i el turisme és el principal motor econòmic del municipi», diu l'Alcalde. Recordem que a la platja Llarga s'ubiquen els tres càmpings rodencs, dos d'ells de primera categoria.Durant la reunió amb Castellà, subdelegat del Govern a Tarragona, es van tractar altres temes que depenen de l'Estat com ara la problemàtica per creuar la carretera nacional 340. A finals de gener l'Alcalde va rebre resposta d'Alberto Hernández, cap de la Unitat de Carreteres a Tarragona, davant la petició efectuada per l'Ajuntament d'habilitar un pas per a vianants semaforitzat per poder creuar amb seguretat aquesta carretera.En la carta es proposava la ubicació d'un pas de vianants entre els termes de Roda de Berà i Creixell, un projecte que Carreteres demana que sigui sufragat per ambdós ajuntaments, una qüestió que l'Ajuntament de Roda de Berà no considera adient, atès que l'N-340 i el seu manteniment són competència i responsabilitat de l'Estat. Castellà va assegurar abans d'ahir a Virgili que faria de mediador i parlaria amb el Ministeri, en no considerar raonable que hagin de ser els consistoris els qui paguin el projecte i els treballs, els quals poden superar els 100.000 euros.Per la seva part, els dos ajuntaments s'encarregarien de condicionar els accessos al pas de vianants. Finalment, en el transcurs de la reunió, també es va tractar el projecte de l'accés i la sortida de l'AP-7 a Roda de Berà. Tot just dimarts el Mitma va publicar l'anunci de la licitació per adjudicar la redacció dels diferents projectes.