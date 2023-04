L'alcalde de Cambrils es reuneix amb l'alcalde de Saragossa

Jorge Azcón va visitar l'Ajuntament de Cambrils i va destacar les bones i estretes relacions entre els dos municipis

Actualitzada 06/04/2023 a les 16:12

L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i l'alcalde de Saragossa, Jorge Azcón, es van reunir ahir dimecres, 5 d'abril, en el marc d'una visita institucional protocol·lària a l'Ajuntament de Cambrils. La reunió es va portar a terme després d'una breu trobada amb els i les portaveus dels grups municipals i va comptar amb la participació dels regidors David Chatelain, Alfredo Clúa, Natàlia Pleguezuelos i Patricia de Miguel.Prèviament, l'alcalde de Saragossa va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament. En el text va destacar els estrets llaços i sentiments històrics que uneixen Saragossa i Cambrils i els milers d'aragonesos que tenen la seva segona llar al municipi tarragoní.L'alcalde també va tenir paraules de record sobre l'atemptat del 2017 i la víctima mortal, Ana María Suárez, i va explicar que aquest tràgic episodi va reforçar encara més la unió de les dues ciutats i va significar el lliurament de la Medalla d'Or de la Ciutat de Saragossa a Cambrils, en agraïment a la resposta i la solidaritat del municipi.Després de signar el llibre, Jorge Azcón també va explicar que des de molt petit, quan tenia menys d'un any, ja estiuejava a la Costa Daurada i que té un estret vincle amb Cambrils, on sempre s'hi ha sentit molt a gust.L'alcalde de la capital aragonesa es va emportar com a record de Cambrils el llibre «Cambrils. Una història, una mirada», que combina fotografies de Kim Castells i Rafael López-Monné amb textos de M. Antonia Ferrer i Jordi Portals, i una litografia del reconegut artista cambrilenc David Callau.